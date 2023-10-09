Челябинские аграрии сельскую ипотеку дополнят выдачей коттеджей

09 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сотрудникам сельхозпредприятий выдают дома и платят сельскую ипотеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аграрии Челябинской области сельскую ипотеку дополнят выдачей работникам коттеджей. Как URA.RU рассказали участники рынка, на селе применяют не только меры господдержки, но и развивают свои программы. «У нас на предприятии работает своя программа: сотрудников жилье обеспечиваем сами. Раз в год покупаем для одной семьи по коттеджу в Варне», — сообщил URA.RU директор сельхозпредприятия «Березка» Денис Шумских. Собеседник URA.RU обозначил трудности с получением ипотеки. Основные связаны с тем, что многие сотрудники трудоустроены на условиях временной занятости в связи с сезонных характером работ. В хозяйстве приобретают жилье, которое по соцнайму безвозмездно передается до момента выхода работника на пенсию. Затем дом переходит в его собственность. Программу запустили пять лет назад. В регионе с 2020 года Россельхозбанк выдал 2250 кредитов на сумму почти в 4,7 млрд рублей. При этом темпы выдачи за последний год возросли. Если в 2022 году было выдано 376 кредитов на 951,3 млн, то в 2023 году оформлено 403 договора на сумму ч 1,26 млрд рублей. Как URA.RU уточнили в пресс-службе челябинского филиала банка, выдача сельской ипотеки возобновилась, лимиты не ограничены. Управляющая интенсивными садами в Каслинском районе Ольга Сегаль отметила, что сельскую ипотеку часто оформляют жители городов. Несколько человек приобрели дома, нашли работу и переехали на село жить на постоянной основе. В хозяйстве Сегаль сотрудники являются участниками двух программ поддержки. По программе комплексного развития территорий спустя год проживания люди получают сертификат. При выборе двухэтажного коттеджа берут ипотеку, которую «Григорьевские сады» помогают погашать. Дома строятся по заданию компании. Проект для нее является социальными инвестициями в приезжающие кадры. В год возводится в среднем по три дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аграрии Челябинской области сельскую ипотеку дополнят выдачей работникам коттеджей. Как URA.RU рассказали участники рынка, на селе применяют не только меры господдержки, но и развивают свои программы. «У нас на предприятии работает своя программа: сотрудников жилье обеспечиваем сами. Раз в год покупаем для одной семьи по коттеджу в Варне», — сообщил URA.RU директор сельхозпредприятия «Березка» Денис Шумских. Собеседник URA.RU обозначил трудности с получением ипотеки. Основные связаны с тем, что многие сотрудники трудоустроены на условиях временной занятости в связи с сезонных характером работ. В хозяйстве приобретают жилье, которое по соцнайму безвозмездно передается до момента выхода работника на пенсию. Затем дом переходит в его собственность. Программу запустили пять лет назад. В регионе с 2020 года Россельхозбанк выдал 2250 кредитов на сумму почти в 4,7 млрд рублей. При этом темпы выдачи за последний год возросли. Если в 2022 году было выдано 376 кредитов на 951,3 млн, то в 2023 году оформлено 403 договора на сумму ч 1,26 млрд рублей. Как URA.RU уточнили в пресс-службе челябинского филиала банка, выдача сельской ипотеки возобновилась, лимиты не ограничены. Управляющая интенсивными садами в Каслинском районе Ольга Сегаль отметила, что сельскую ипотеку часто оформляют жители городов. Несколько человек приобрели дома, нашли работу и переехали на село жить на постоянной основе. В хозяйстве Сегаль сотрудники являются участниками двух программ поддержки. По программе комплексного развития территорий спустя год проживания люди получают сертификат. При выборе двухэтажного коттеджа берут ипотеку, которую «Григорьевские сады» помогают погашать. Дома строятся по заданию компании. Проект для нее является социальными инвестициями в приезжающие кадры. В год возводится в среднем по три дома.