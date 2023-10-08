08 октября 2023
07 октября 2023

В челябинской школе произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Пожарные оперативно справились с возгоранием Фото:

В средней общеобразовательной школе №28 им. С. Г. Молодова в Челябинске произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что загорелись принтер и ноутбук. Дети были эвакуированы.

«Произошло возгорание принтера и ноутбука в кабинете заведующего хозяйством на первом этаже здания. Площадь возгорания составила один квадратный метр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

URA.RU пыталось связаться со школой. Там на звонок не ответили.

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В средней общеобразовательной школе №28 им. С. Г. Молодова в Челябинске произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что загорелись принтер и ноутбук. Дети были эвакуированы. «Произошло возгорание принтера и ноутбука в кабинете заведующего хозяйством на первом этаже здания. Площадь возгорания составила один квадратный метр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. URA.RU пыталось связаться со школой. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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