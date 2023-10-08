В челябинской школе произошел пожар

09 октября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Пожарные оперативно справились с возгоранием Фото: Георгий Бергал © URA.RU В средней общеобразовательной школе №28 им. С. Г. Молодова в Челябинске произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что загорелись принтер и ноутбук. Дети были эвакуированы. «Произошло возгорание принтера и ноутбука в кабинете заведующего хозяйством на первом этаже здания. Площадь возгорания составила один квадратный метр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. URA.RU пыталось связаться со школой. Там на звонок не ответили.

В средней общеобразовательной школе №28 им. С. Г. Молодова в Челябинске произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что загорелись принтер и ноутбук. Дети были эвакуированы. «Произошло возгорание принтера и ноутбука в кабинете заведующего хозяйством на первом этаже здания. Площадь возгорания составила один квадратный метр», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. URA.RU пыталось связаться со школой. Там на звонок не ответили.