Свердловский полицейский потерял вещдоки после ДТП с пострадавшими подростками

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, ботинки, силовики, строй, берцы, полиция, шеренга
Силовик потерял три велосипеда, которые должны проходить как вещдоки Фото:

Сотрудник свердловской полиции потерял три велосипеда после ДТП с пострадавшими подростками. Утерянные велосипеды должны были проходить как вещественные доказательства. Силовика привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К ходу дела подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Руководство МО МВД России „Ревдинский“ провело служебную проверку по факту потери велосипедов. Должностное лицо привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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Сотрудник свердловской полиции потерял три велосипеда после ДТП с пострадавшими подростками. Утерянные велосипеды должны были проходить как вещественные доказательства. Силовика привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в МО МВД России «Ревдинский». Авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К ходу дела подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Руководство МО МВД России „Ревдинский“ провело служебную проверку по факту потери велосипедов. Должностное лицо привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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