Свердловский полицейский потерял вещдоки после ДТП с пострадавшими подростками

10 октября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Силовик потерял три велосипеда, которые должны проходить как вещдоки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник свердловской полиции потерял три велосипеда после ДТП с пострадавшими подростками. Утерянные велосипеды должны были проходить как вещественные доказательства. Силовика привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в МО МВД России «Ревдинский». Авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К ходу дела подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Руководство МО МВД России „Ревдинский“ провело служебную проверку по факту потери велосипедов. Должностное лицо привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудник свердловской полиции потерял три велосипеда после ДТП с пострадавшими подростками. Утерянные велосипеды должны были проходить как вещественные доказательства. Силовика привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в МО МВД России «Ревдинский». Авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К ходу дела подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Руководство МО МВД России „Ревдинский“ провело служебную проверку по факту потери велосипедов. Должностное лицо привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.