В МВД опровергли информацию о попытке кражи детей в Каспийске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
По итогам проверки МВД никаких прецедентов похищения детей обнаружено не было Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Граждан Дагестана напугали сообщением о попытке неизвестного мужчины в Каспийске увести двух детей из двора. Такая информация распространялась в мессенджерах. Однако в УМВД по республике опровергли слухи о происшествии. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков.

По факту распространяемого в мессенджерах сообщения о попытке неизвестного мужчины похитить детей УМВД провело проверку. По ее итогам подтверждений случаю обнаружено не было. «Подтверждения информации мы не нашли. Никаких прецедентов и никаких даже схожих с этой ситуацией фактов нами не было установлено, обращений по ним также не поступало», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.

В официальном telegram-канале УМВД по Дагестану призывали граждан не распространять непроверенную информацию. «Обо всех совершенных или планируемых правонарушениях следует уведомлять правоохранительные органы и не рассылать пугающие сообщения в мессенджерах», — заключили в полиции.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждан Дагестана напугали сообщением о попытке неизвестного мужчины в Каспийске увести двух детей из двора. Такая информация распространялась в мессенджерах. Однако в УМВД по республике опровергли слухи о происшествии. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков. По факту распространяемого в мессенджерах сообщения о попытке неизвестного мужчины похитить детей УМВД провело проверку. По ее итогам подтверждений случаю обнаружено не было. «Подтверждения информации мы не нашли. Никаких прецедентов и никаких даже схожих с этой ситуацией фактов нами не было установлено, обращений по ним также не поступало», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В официальном telegram-канале УМВД по Дагестану призывали граждан не распространять непроверенную информацию. «Обо всех совершенных или планируемых правонарушениях следует уведомлять правоохранительные органы и не рассылать пугающие сообщения в мессенджерах», — заключили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...