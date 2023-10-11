В МВД опровергли информацию о попытке кражи детей в Каспийске

11 октября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

По итогам проверки МВД никаких прецедентов похищения детей обнаружено не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Граждан Дагестана напугали сообщением о попытке неизвестного мужчины в Каспийске увести двух детей из двора. Такая информация распространялась в мессенджерах. Однако в УМВД по республике опровергли слухи о происшествии. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков. По факту распространяемого в мессенджерах сообщения о попытке неизвестного мужчины похитить детей УМВД провело проверку. По ее итогам подтверждений случаю обнаружено не было. «Подтверждения информации мы не нашли. Никаких прецедентов и никаких даже схожих с этой ситуацией фактов нами не было установлено, обращений по ним также не поступало», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.



В официальном telegram-канале УМВД по Дагестану призывали граждан не распространять непроверенную информацию. «Обо всех совершенных или планируемых правонарушениях следует уведомлять правоохранительные органы и не рассылать пугающие сообщения в мессенджерах», — заключили в полиции.

Граждан Дагестана напугали сообщением о попытке неизвестного мужчины в Каспийске увести двух детей из двора. Такая информация распространялась в мессенджерах. Однако в УМВД по республике опровергли слухи о происшествии. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков. По факту распространяемого в мессенджерах сообщения о попытке неизвестного мужчины похитить детей УМВД провело проверку. По ее итогам подтверждений случаю обнаружено не было. «Подтверждения информации мы не нашли. Никаких прецедентов и никаких даже схожих с этой ситуацией фактов нами не было установлено, обращений по ним также не поступало», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В официальном telegram-канале УМВД по Дагестану призывали граждан не распространять непроверенную информацию. «Обо всех совершенных или планируемых правонарушениях следует уведомлять правоохранительные органы и не рассылать пугающие сообщения в мессенджерах», — заключили в полиции.