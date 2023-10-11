Путин заявил, что Украина наверняка пользуется российским газом

Украина наверняка использует российский газ в своих целях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Украинцы наверняка пользуются нашим газом», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он также добавил, что РФ не получала от Германии сигналов о готовности открыть поставки по «Северному потоку». Для уведомления России ФРГ достаточно «нажать кнопку», пояснил российский лидер.
В сентябре 2022 года произошли взрывы на «Северных потоках». Немецкие следователи участвовали в расследовании подрыва газопроводов, однако до сих пор замалчивают результаты. Что касается Украины, Россия платит Киеву за транзит газа по контрактным обязательствам, сообщал российский президент, передает RT.
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