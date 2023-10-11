Путин заявил, что Украина наверняка пользуется российским газом

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Украина наверняка пользуется российским газом, предположил Владимир Путин Фото:

Украина наверняка использует российский газ в своих целях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Украинцы наверняка пользуются нашим газом», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он также добавил, что РФ не получала от Германии сигналов о готовности открыть поставки по «Северному потоку». Для уведомления России ФРГ достаточно «нажать кнопку», пояснил российский лидер.

В сентябре 2022 года произошли взрывы на «Северных потоках». Немецкие следователи участвовали в расследовании подрыва газопроводов, однако до сих пор замалчивают результаты. Что касается Украины, Россия платит Киеву за транзит газа по контрактным обязательствам, сообщал российский президент, передает RT.

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Украина наверняка использует российский газ в своих целях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Украинцы наверняка пользуются нашим газом», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он также добавил, что РФ не получала от Германии сигналов о готовности открыть поставки по «Северному потоку». Для уведомления России ФРГ достаточно «нажать кнопку», пояснил российский лидер. В сентябре 2022 года произошли взрывы на «Северных потоках». Немецкие следователи участвовали в расследовании подрыва газопроводов, однако до сих пор замалчивают результаты. Что касается Украины, Россия платит Киеву за транзит газа по контрактным обязательствам, сообщал российский президент, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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