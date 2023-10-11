Путин заявил, что Украина наверняка пользуется российским газом

11 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Украина наверняка пользуется российским газом, предположил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украина наверняка использует российский газ в своих целях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Украинцы наверняка пользуются нашим газом», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он также добавил, что РФ не получала от Германии сигналов о готовности открыть поставки по «Северному потоку». Для уведомления России ФРГ достаточно «нажать кнопку», пояснил российский лидер. В сентябре 2022 года произошли взрывы на «Северных потоках». Немецкие следователи участвовали в расследовании подрыва газопроводов, однако до сих пор замалчивают результаты. Что касается Украины, Россия платит Киеву за транзит газа по контрактным обязательствам, сообщал российский президент, передает RT.

Украина наверняка использует российский газ в своих целях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Украинцы наверняка пользуются нашим газом», — подчеркнул Владимир Путин во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он также добавил, что РФ не получала от Германии сигналов о готовности открыть поставки по «Северному потоку». Для уведомления России ФРГ достаточно «нажать кнопку», пояснил российский лидер. В сентябре 2022 года произошли взрывы на «Северных потоках». Немецкие следователи участвовали в расследовании подрыва газопроводов, однако до сих пор замалчивают результаты. Что касается Украины, Россия платит Киеву за транзит газа по контрактным обязательствам, сообщал российский президент, передает RT.