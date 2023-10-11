Челябинка отправила бойцам на СВО «боевых» чебурашек. Видео

Челябинка отправила бойцам на СВО самодельную теплую одежду в знак поддержки

12 октября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Бойцы считают Чебурашку своим оберегом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Челябинской области самостоятельно изготовила и отправила на СВО «боевых» чебурашек. Как сообщил URA.RU руководитель местного отделения ОНФ Денис Рыжий, помимо этого женщина передала бойцам самодельную теплую одежду. «Местная жительница принесла чебурашек, которых она изготовила сама. Получилось два вида игрушек: вязаные и из футера. Чебурашка всегда был одним из самых любимых героев советского мультфильма, которым он остается и по сей день, а для многих южноуральских бойцов и оберегом», — сообщил URA.RU Рыжий. По его словам, женщина также самостоятельно связала одежду бойцам. Ее вместе с партией чебурашек отправили на фронт. Челябинка пожелала бойцам всего хорошего и пожелала им вернуться домой.

Жительница Челябинской области самостоятельно изготовила и отправила на СВО «боевых» чебурашек. Как сообщил URA.RU руководитель местного отделения ОНФ Денис Рыжий, помимо этого женщина передала бойцам самодельную теплую одежду. «Местная жительница принесла чебурашек, которых она изготовила сама. Получилось два вида игрушек: вязаные и из футера. Чебурашка всегда был одним из самых любимых героев советского мультфильма, которым он остается и по сей день, а для многих южноуральских бойцов и оберегом», — сообщил URA.RU Рыжий. По его словам, женщина также самостоятельно связала одежду бойцам. Ее вместе с партией чебурашек отправили на фронт. Челябинка пожелала бойцам всего хорошего и пожелала им вернуться домой.