AP: МОК накажет страны, блокирующие участие спортсменов из РФ в Олимпиаде

AP: МОК запретит Олимпиаду в странах, блокирующих участие спортсменов из РФ

15 октября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

МОК запретит проводить Олимпиаду в тех странах, где запрещают участие спортсменов по политическим причинам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный олимпийский комитет (МОК) намерен запретить проведение предстоящих Олимпиад в тех странах, которые запрещают участвовать спортсменам в соревнованиях по политическим причинам. Об этом заявила глава комиссии МОК по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович. «Важно, чтобы все заинтересованные стороны и предпочтительные организаторы обязались соблюдать кодекс этики и правила поведения МОК», — подчеркнула Колинда Грабар-Китарович, отреагировав на желание премьер-министра Индии Нарендра Моди, чтобы его страна стала принимающей стороной на следующей Олимпиаде в 2036 году. Ее слова приводит агентство Associated Press. В МОК уточнили, что те страны, которые отстраняют спортсменов от участия в Олимпиаде по политическим причинам, вредят свои планам по проведению спортивного мероприятия. Это касается и отстранения российских спортсменов. Польша и Индонезия выразили заинтересованность в проведении Олимпийских игр 2036 года. При этом Варшава отказывалась допускать российских спортсменов к участию в Европейских играх в 2023 году. Там проходила квалификация спортсменов на Олимпиаду 2024 года во Франции в Париже. На днях в МОК уточнили, что спортсмены из РФ могут претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если не будут иметь отношение с Олимпийским комитетом России (ОКР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен запретить проведение предстоящих Олимпиад в тех странах, которые запрещают участвовать спортсменам в соревнованиях по политическим причинам. Об этом заявила глава комиссии МОК по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович. «Важно, чтобы все заинтересованные стороны и предпочтительные организаторы обязались соблюдать кодекс этики и правила поведения МОК», — подчеркнула Колинда Грабар-Китарович, отреагировав на желание премьер-министра Индии Нарендра Моди, чтобы его страна стала принимающей стороной на следующей Олимпиаде в 2036 году. Ее слова приводит агентство Associated Press. В МОК уточнили, что те страны, которые отстраняют спортсменов от участия в Олимпиаде по политическим причинам, вредят свои планам по проведению спортивного мероприятия. Это касается и отстранения российских спортсменов. Польша и Индонезия выразили заинтересованность в проведении Олимпийских игр 2036 года. При этом Варшава отказывалась допускать российских спортсменов к участию в Европейских играх в 2023 году. Там проходила квалификация спортсменов на Олимпиаду 2024 года во Франции в Париже. На днях в МОК уточнили, что спортсмены из РФ могут претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если не будут иметь отношение с Олимпийским комитетом России (ОКР).