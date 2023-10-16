Глава МОК заступился за российских спортсменов

Глава МОК Бах: страны нарушают рекомендации по допуску российских спортсменов
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МОК тщательно изучает турниры, включая мировые и европейские чемпионаты, заявил Томас Бах Фото:

Некоторые страны не соблюдают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. Об этом рассказал глава организации Томас Бах.

«Некоторые страны нарушают рекомендации исполкома организации по допуску российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе», — передает слова Баха РИА Новости. Он добавил, что МОК тщательно изучает квалификационные турниры, включая мировые и европейские чемпионаты. Бах подчеркнул, что отказ государств от следования указаниям олимпийского комитета препятствует объединительной силе олимпийского движения.

МОК предложил международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию, к соревнованиям в нейтральном статусе. Томас Бах отметил, что этот подход получает все большую поддержку от западных федераций. Большинство федераций применяют рекомендации МОК для достижения этой цели и выполнения миссии олимпийского движения. Международный олимпийский комитет также подтвердил, что его позиция остается неизменной в отношении возможного допуска российских атлетов в статусе беженцев на Олимпиаду 2024 года, передает A42.

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Некоторые страны не соблюдают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. Об этом рассказал глава организации Томас Бах. «Некоторые страны нарушают рекомендации исполкома организации по допуску российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе», — передает слова Баха РИА Новости. Он добавил, что МОК тщательно изучает квалификационные турниры, включая мировые и европейские чемпионаты. Бах подчеркнул, что отказ государств от следования указаниям олимпийского комитета препятствует объединительной силе олимпийского движения. МОК предложил международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию, к соревнованиям в нейтральном статусе. Томас Бах отметил, что этот подход получает все большую поддержку от западных федераций. Большинство федераций применяют рекомендации МОК для достижения этой цели и выполнения миссии олимпийского движения. Международный олимпийский комитет также подтвердил, что его позиция остается неизменной в отношении возможного допуска российских атлетов в статусе беженцев на Олимпиаду 2024 года, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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