Екатеринбургский депутат Вихарев передал участникам СВО спецоборудование. Фото

19 октября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев поддержал военнослужащих, участвующих в СВО Фото: депутат Алексей Вихарев Руководитель фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил Окружной военный госпиталь, которому он передал медицинское оборудование. Также он встретился с бойцами, которые проходят лечение в Екатеринбурге, и военнослужащим дивизии артиллеристов. «Сейчас очень важно объединиться на пути к победе и сделать все возможное, чтобы наши бойцы поскорее оказались дома, рядом с близкими. Важна любая помощь. Все это время я нахожусь на связи с Окружным военным госпиталем, оперативно реагируя на их просьбы, закупаю необходимое оборудование и медикаменты. Поддерживаю общение с командирами подразделений», — рассказал Вихарев. Во время своего визита в госпиталь депутат передал врачам костный измельчитель, роторасширитель, медицинский холодильник, передвижной смотровой светильник, маски, бинты. Общая сумма помощи СВО за последнюю неделю составила около миллиона рублей. Кроме этого, Вихарев встретился с военнослужащим дивизии артиллеристов Матвеем, который рассказал об обстановке на фронте. Для продуктивной работы депутат передал военному три квадрокоптера DJI MINI 3 PRO и 10 шумоподавляющих наушников. По словам Вихарева, российской армии необходимы современные техсредства, чтобы выслеживать противника. «Дроны, которые мы получили сегодня, очень удобны, компактны и почти незаметны. Алексей Андреевич несколько раз передавал нам такие квадрокоптеры, к сожалению, в боевых условиях они быстро выходят из строя и им нужна замена», — заявил Матвей. Вихарев помогал медикам и ранее: в медицинские учреждения были отправлены купленные им специальные микроскопы, пластины, кортикальные винты и необходимые медицинские материалы. Помимо этого, он посещал солдат в праздники с пирогами и подарками, сдавал кровь для нуждающихся военных. За все время СВО руководитель гордумских единороссов потратил уже более 90 млн рублей на поддержку медицины и помощь СВО. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посетил Окружной военный госпиталь, которому он передал медицинское оборудование. Также он встретился с бойцами, которые проходят лечение в Екатеринбурге, и военнослужащим дивизии артиллеристов. «Сейчас очень важно объединиться на пути к победе и сделать все возможное, чтобы наши бойцы поскорее оказались дома, рядом с близкими. Важна любая помощь. Все это время я нахожусь на связи с Окружным военным госпиталем, оперативно реагируя на их просьбы, закупаю необходимое оборудование и медикаменты. Поддерживаю общение с командирами подразделений», — рассказал Вихарев. Во время своего визита в госпиталь депутат передал врачам костный измельчитель, роторасширитель, медицинский холодильник, передвижной смотровой светильник, маски, бинты. Общая сумма помощи СВО за последнюю неделю составила около миллиона рублей. Кроме этого, Вихарев встретился с военнослужащим дивизии артиллеристов Матвеем, который рассказал об обстановке на фронте. Для продуктивной работы депутат передал военному три квадрокоптера DJI MINI 3 PRO и 10 шумоподавляющих наушников. По словам Вихарева, российской армии необходимы современные техсредства, чтобы выслеживать противника. «Дроны, которые мы получили сегодня, очень удобны, компактны и почти незаметны. Алексей Андреевич несколько раз передавал нам такие квадрокоптеры, к сожалению, в боевых условиях они быстро выходят из строя и им нужна замена», — заявил Матвей. Вихарев помогал медикам и ранее: в медицинские учреждения были отправлены купленные им специальные микроскопы, пластины, кортикальные винты и необходимые медицинские материалы. Помимо этого, он посещал солдат в праздники с пирогами и подарками, сдавал кровь для нуждающихся военных. За все время СВО руководитель гордумских единороссов потратил уже более 90 млн рублей на поддержку медицины и помощь СВО.