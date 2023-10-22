В Сухом Логу простились с 26-летним Иваном Шевченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) похоронили 26-летнего Ивана Шевченко, который в июле заключил контракт с Министерством обороны и выполнял задачи специальной военной операции в составе отряда «Шторм Z». У военного остались мама и пятилетняя дочь.

«Иван окончил школу №2. В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. 17 августа в ходе боевых действий в составе отряда „Шторм Z“ Иван получил тяжелое ранение. До госпиталя бойца довезти не успели», — сообщает местная газета «Знамя Победы» в своей группе «ВКонтакте». Похоронили бойца 20 октября.

Эту информацию URA.RU также подтвердили в администрации Сухого Лога. «Муниципалитет занимался вопросами содействия в организации похорон», — отметили в мэрии.

Согласно картотеке судебных дел, уроженец Сухого Лога с такими же именем, отчеством и фамилией в ноябре 2022 года был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за кражу с незаконным проникновением в жилище. В судебном протоколе указано, что Шевченко вместе с подельниками похитил железные двери и другие металлические предметы в нескольких садовых домиках, чтобы потом сдать их в пункт приема.