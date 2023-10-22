22 октября 2023

В Свердловской области похоронили 26-летнего бойца отряда «Шторм Z». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, розы, гвоздики, букет, цветы, мемориал
В Сухом Логу простились с 26-летним Иваном Шевченко Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) похоронили 26-летнего Ивана Шевченко, который в июле заключил контракт с Министерством обороны и выполнял задачи специальной военной операции в составе отряда «Шторм Z». У военного остались мама и пятилетняя дочь.

«Иван окончил школу №2. В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. 17 августа в ходе боевых действий в составе отряда „Шторм Z“ Иван получил тяжелое ранение. До госпиталя бойца довезти не успели», — сообщает местная газета «Знамя Победы» в своей группе «ВКонтакте». Похоронили бойца 20 октября.

Эту информацию URA.RU также подтвердили в администрации Сухого Лога. «Муниципалитет занимался вопросами содействия в организации похорон», — отметили в мэрии.

Согласно картотеке судебных дел, уроженец Сухого Лога с такими же именем, отчеством и фамилией в ноябре 2022 года был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за кражу с незаконным проникновением в жилище. В судебном протоколе указано, что Шевченко вместе с подельниками похитил железные двери и другие металлические предметы в нескольких садовых домиках, чтобы потом сдать их в пункт приема.

Иван Шевченко заключил контракт с Минобороны в июле, а 17 августа погиб
Иван Шевченко заключил контракт с Минобороны в июле, а 17 августа погиб
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В Сухом Логу (Свердловская область) похоронили 26-летнего Ивана Шевченко, который в июле заключил контракт с Министерством обороны и выполнял задачи специальной военной операции в составе отряда «Шторм Z». У военного остались мама и пятилетняя дочь. «Иван окончил школу №2. В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ. 17 августа в ходе боевых действий в составе отряда „Шторм Z“ Иван получил тяжелое ранение. До госпиталя бойца довезти не успели», — сообщает местная газета «Знамя Победы» в своей группе «ВКонтакте». Похоронили бойца 20 октября. Эту информацию URA.RU также подтвердили в администрации Сухого Лога. «Муниципалитет занимался вопросами содействия в организации похорон», — отметили в мэрии. Согласно картотеке судебных дел, уроженец Сухого Лога с такими же именем, отчеством и фамилией в ноябре 2022 года был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за кражу с незаконным проникновением в жилище. В судебном протоколе указано, что Шевченко вместе с подельниками похитил железные двери и другие металлические предметы в нескольких садовых домиках, чтобы потом сдать их в пункт приема.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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