112: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в республике Саха

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
В результате посадки вертолета пострадали двое человек Фото:

В Республике Саха вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха», — написал telegram-канал 112. Отмечается, что на борту было пять человек. В результате пострадали двое.

Обновлено в 10:48 (по уральскому времени): в пресс-службе МЧС по республике Саха подтвердили информацию об инциденте. «Имеется информация о двух пострадавших», — добавили в ведомстве.

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В Республике Саха вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха», — написал telegram-канал 112. Отмечается, что на борту было пять человек. В результате пострадали двое. Обновлено в 10:48 (по уральскому времени): в пресс-службе МЧС по республике Саха подтвердили информацию об инциденте. «Имеется информация о двух пострадавших», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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