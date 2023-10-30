112: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в республике Саха

В результате посадки вертолета пострадали двое человек
В Республике Саха вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха», — написал telegram-канал 112. Отмечается, что на борту было пять человек. В результате пострадали двое.
Обновлено в 10:48 (по уральскому времени): в пресс-службе МЧС по республике Саха подтвердили информацию об инциденте. «Имеется информация о двух пострадавших», — добавили в ведомстве.
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