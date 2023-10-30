112: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в республике Саха

30 октября 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

В результате посадки вертолета пострадали двое человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Республике Саха вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха», — написал telegram-канал 112. Отмечается, что на борту было пять человек. В результате пострадали двое. Обновлено в 10:48 (по уральскому времени): в пресс-службе МЧС по республике Саха подтвердили информацию об инциденте. «Имеется информация о двух пострадавших», — добавили в ведомстве.

В Республике Саха вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха», — написал telegram-канал 112. Отмечается, что на борту было пять человек. В результате пострадали двое. Обновлено в 10:48 (по уральскому времени): в пресс-службе МЧС по республике Саха подтвердили информацию об инциденте. «Имеется информация о двух пострадавших», — добавили в ведомстве.