29 октября 2023

Сторожа центральной ярмарки Магнитогорска подозревают в совращении школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Мужчине грозит срок в колонии Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сторожа «Центральной городской ярмарки» (ЦГЯ) подозревают в развращении 13-летней школьницы. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах 30 октября, сейчас мужчину разыскивают.

«Мать девочки заявила в правоохранительные органы о совращении своего ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Попутно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). После задержания будут выясняться все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, задержанному 24 года. Ранее он имел проблемы с законом. Его судили за кражу. В случае доказательства его вины по новому уголовному делу ему грозит срок в колонии от 15 до 20 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службу ЦГЯ также был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сторожа «Центральной городской ярмарки» (ЦГЯ) подозревают в развращении 13-летней школьницы. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах 30 октября, сейчас мужчину разыскивают. «Мать девочки заявила в правоохранительные органы о совращении своего ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Попутно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). После задержания будут выясняться все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанному 24 года. Ранее он имел проблемы с законом. Его судили за кражу. В случае доказательства его вины по новому уголовному делу ему грозит срок в колонии от 15 до 20 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службу ЦГЯ также был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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