Сторожа центральной ярмарки Магнитогорска подозревают в совращении школьницы

30 октября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) сторожа «Центральной городской ярмарки» (ЦГЯ) подозревают в развращении 13-летней школьницы. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах 30 октября, сейчас мужчину разыскивают. «Мать девочки заявила в правоохранительные органы о совращении своего ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Попутно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). После задержания будут выясняться все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанному 24 года. Ранее он имел проблемы с законом. Его судили за кражу. В случае доказательства его вины по новому уголовному делу ему грозит срок в колонии от 15 до 20 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службу ЦГЯ также был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

В Магнитогорске (Челябинская область) сторожа «Центральной городской ярмарки» (ЦГЯ) подозревают в развращении 13-летней школьницы. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах 30 октября, сейчас мужчину разыскивают. «Мать девочки заявила в правоохранительные органы о совращении своего ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Попутно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). После задержания будут выясняться все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанному 24 года. Ранее он имел проблемы с законом. Его судили за кражу. В случае доказательства его вины по новому уголовному делу ему грозит срок в колонии от 15 до 20 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службу ЦГЯ также был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.