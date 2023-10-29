Сторожа центральной ярмарки Магнитогорска подозревают в совращении школьницы

В Магнитогорске (Челябинская область) сторожа «Центральной городской ярмарки» (ЦГЯ) подозревают в развращении 13-летней школьницы. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах 30 октября, сейчас мужчину разыскивают.
«Мать девочки заявила в правоохранительные органы о совращении своего ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Попутно с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). После задержания будут выясняться все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.
По данным URA.RU, задержанному 24 года. Ранее он имел проблемы с законом. Его судили за кражу. В случае доказательства его вины по новому уголовному делу ему грозит срок в колонии от 15 до 20 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службу ЦГЯ также был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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