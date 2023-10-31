Мэрия Екатеринбурга сменила статус участка, где хотели строить гастроцентр

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Теперь на участке в районе проспекта Космонавтов, 100 можно строить не только коммерческие, но и жилые объекты Фото:

Администрация Екатеринбурга сменила зонирование участка по адресу проспект Космонавтов, 100, где несколько лет назад АО «Тепличное» планировало построить гастрономический центр «Хлеб и соль». Участок перевели из статуса Ц-4 (зона торговых объектов) в зону Ц-2 (общественно-деловая зона). Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Изменение территориальной зоны Ц-4 и установление территориальной зоны Ц-2 в отношении земельного участка в границах улиц пр. Космонавтов — ул. Парниковой — Совхозной», — говорится в документе. По данным портала metr.tv, участок принадлежит компании «Тепличное», которая входит в УГМК. На нем планировали построить гастрономический центр площадью 4500 кв. м с рабочим названием «Хлеб&соль», но позже от идеи отказались, чтобы использовать землю под жилье. Статус Ц-2 как раз позволяет строить на участке земле не только коммерческие, но и жилые объекты.

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Администрация Екатеринбурга сменила зонирование участка по адресу проспект Космонавтов, 100, где несколько лет назад АО «Тепличное» планировало построить гастрономический центр «Хлеб и соль». Участок перевели из статуса Ц-4 (зона торговых объектов) в зону Ц-2 (общественно-деловая зона). Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Изменение территориальной зоны Ц-4 и установление территориальной зоны Ц-2 в отношении земельного участка в границах улиц пр. Космонавтов — ул. Парниковой — Совхозной», — говорится в документе. По данным портала metr.tv, участок принадлежит компании «Тепличное», которая входит в УГМК. На нем планировали построить гастрономический центр площадью 4500 кв. м с рабочим названием «Хлеб&соль», но позже от идеи отказались, чтобы использовать землю под жилье. Статус Ц-2 как раз позволяет строить на участке земле не только коммерческие, но и жилые объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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