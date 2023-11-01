Губернатор ХМАО согласовала директора ЮМС после долгих проверок

Губернатор Югры Наталья Комарова согласовала нового директора «Юграмегаспорт» Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила в должности директора подведомственного департаменту физкультуры и спорта учреждения «Юграмегаспорт» исполняющего обязанности руководителя Артема Сухорущенко. Ведомство, которое занимается организацией спортивных мероприятий и распоряжается более чем двумя миллиардами бюджетных средств, проверяли прокуратура и департамент госслужбы и противодействия коррупции. Распоряжение о назначении Сухорущенко опубликовано на сайте окружного правительства.

«Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Юграмегаспорт“ Сухорущенко Артема Васильевича с 7 ноября 2023 года. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Сухорущенко», — указано в проекте постановления.

Глава департамента госслужбы и противодействия коррупции Александр Деменко пояснил, что врио директора ЮМС прошел проверку. «В отношении Сухорущенко проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности в установленном порядке и получен положительный результат оценки», — указано в пояснительной записке к документу.

Проверки в ЮМС начались после скандального трудоустройства в подведомственную гостиницу «На семи холмах» жены бывшего директора депспорта Сергея Артамонова. В отставку ушел и экс-директор ЮМС Валерий Радченко, и сам Артамонов. После окончания всех проверок губернатор Югры согласовала Сухорущенко на посту директора ЮМС.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО определились с новым главой ЮМС. Сухорущенко считается креатурой вице-губернатора Елены Шумаковой, курирующей спорт и культуру. Инсайд URA.RU подтвердился.