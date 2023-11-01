01 ноября 2023

Губернатор ХМАО согласовала директора ЮМС после долгих проверок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова согласовала нового директора «Юграмегаспорт» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила в должности директора подведомственного департаменту физкультуры и спорта учреждения «Юграмегаспорт» исполняющего обязанности руководителя Артема Сухорущенко. Ведомство, которое занимается организацией спортивных мероприятий и распоряжается более чем двумя миллиардами бюджетных средств, проверяли прокуратура и департамент госслужбы и противодействия коррупции. Распоряжение о назначении Сухорущенко опубликовано на сайте окружного правительства.

«Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Юграмегаспорт“ Сухорущенко Артема Васильевича с 7 ноября 2023 года. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Сухорущенко», — указано в проекте постановления.

Глава департамента госслужбы и противодействия коррупции Александр Деменко пояснил, что врио директора ЮМС прошел проверку. «В отношении Сухорущенко проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности в установленном порядке и получен положительный результат оценки», — указано в пояснительной записке к документу.

Проверки в ЮМС начались после скандального трудоустройства в подведомственную гостиницу «На семи холмах» жены бывшего директора депспорта Сергея Артамонова. В отставку ушел и экс-директор ЮМС Валерий Радченко, и сам Артамонов. После окончания всех проверок губернатор Югры согласовала Сухорущенко на посту директора ЮМС.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО определились с новым главой ЮМС. Сухорущенко считается креатурой вице-губернатора Елены Шумаковой, курирующей спорт и культуру. Инсайд URA.RU подтвердился.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила в должности директора подведомственного департаменту физкультуры и спорта учреждения «Юграмегаспорт» исполняющего обязанности руководителя Артема Сухорущенко. Ведомство, которое занимается организацией спортивных мероприятий и распоряжается более чем двумя миллиардами бюджетных средств, проверяли прокуратура и департамент госслужбы и противодействия коррупции. Распоряжение о назначении Сухорущенко опубликовано на сайте окружного правительства. «Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Юграмегаспорт“ Сухорущенко Артема Васильевича с 7 ноября 2023 года. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Сухорущенко», — указано в проекте постановления. Глава департамента госслужбы и противодействия коррупции Александр Деменко пояснил, что врио директора ЮМС прошел проверку. «В отношении Сухорущенко проведена оценка компетенций кандидата на замещение вакантной должности в установленном порядке и получен положительный результат оценки», — указано в пояснительной записке к документу. Проверки в ЮМС начались после скандального трудоустройства в подведомственную гостиницу «На семи холмах» жены бывшего директора депспорта Сергея Артамонова. В отставку ушел и экс-директор ЮМС Валерий Радченко, и сам Артамонов. После окончания всех проверок губернатор Югры согласовала Сухорущенко на посту директора ЮМС. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО определились с новым главой ЮМС. Сухорущенко считается креатурой вице-губернатора Елены Шумаковой, курирующей спорт и культуру. Инсайд URA.RU подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...