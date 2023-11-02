В Челябинской области за контрабанду осудили иностранца

02 ноября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Суд дал иностранцу срок за контрабанду древесины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке Челябинской области сужден за контрабанду иностранный гражданин. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в девятнадцати эпизодах контрабанды стратегических ресурсов. «В Челябинской области вынесен приговор в отношении гражданина обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов. Приговор огласили в Троицком районном суде», — рассказали в прокуратуре. Преступления совершались группой из трех лиц по предварительному сговору. С июля по середину ноября 2021 года иностранец в Свердловской области под видом внешнеэкономического контракта перевез за рубеж лесоматериалы хвойных пород. Их объем составил 1,6 тысячи кубометров. Стоимость превысила 16 миллионов рублей. При этом в сопроводительной документации были указаны недостоверные сведения об источнике древесины. Осужденный получил наказание в вине лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев условно. Также назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей. Испытательный срок продлится на протяжении двух лет.

В Троицке Челябинской области сужден за контрабанду иностранный гражданин. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в девятнадцати эпизодах контрабанды стратегических ресурсов. «В Челябинской области вынесен приговор в отношении гражданина обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов. Приговор огласили в Троицком районном суде», — рассказали в прокуратуре. Преступления совершались группой из трех лиц по предварительному сговору. С июля по середину ноября 2021 года иностранец в Свердловской области под видом внешнеэкономического контракта перевез за рубеж лесоматериалы хвойных пород. Их объем составил 1,6 тысячи кубометров. Стоимость превысила 16 миллионов рублей. При этом в сопроводительной документации были указаны недостоверные сведения об источнике древесины. Осужденный получил наказание в вине лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев условно. Также назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей. Испытательный срок продлится на протяжении двух лет.