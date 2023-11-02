В Челябинской области за контрабанду осудили иностранца

В Троицке Челябинской области сужден за контрабанду иностранный гражданин. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в девятнадцати эпизодах контрабанды стратегических ресурсов.
«В Челябинской области вынесен приговор в отношении гражданина обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов. Приговор огласили в Троицком районном суде», — рассказали в прокуратуре.
Преступления совершались группой из трех лиц по предварительному сговору. С июля по середину ноября 2021 года иностранец в Свердловской области под видом внешнеэкономического контракта перевез за рубеж лесоматериалы хвойных пород. Их объем составил 1,6 тысячи кубометров. Стоимость превысила 16 миллионов рублей.
При этом в сопроводительной документации были указаны недостоверные сведения об источнике древесины. Осужденный получил наказание в вине лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев условно. Также назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей. Испытательный срок продлится на протяжении двух лет.
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