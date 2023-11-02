В Челябинской области за контрабанду осудили иностранца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд дал иностранцу срок за контрабанду древесины Фото:

В Троицке Челябинской области сужден за контрабанду иностранный гражданин. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в девятнадцати эпизодах контрабанды стратегических ресурсов.

«В Челябинской области вынесен приговор в отношении гражданина обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов. Приговор огласили в Троицком районном суде», — рассказали в прокуратуре.

Преступления совершались группой из трех лиц по предварительному сговору. С июля по середину ноября 2021 года иностранец в Свердловской области под видом внешнеэкономического контракта перевез за рубеж лесоматериалы хвойных пород. Их объем составил 1,6 тысячи кубометров. Стоимость превысила 16 миллионов рублей.

При этом в сопроводительной документации были указаны недостоверные сведения об источнике древесины. Осужденный получил наказание в вине лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев условно. Также назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей. Испытательный срок продлится на протяжении двух лет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке Челябинской области сужден за контрабанду иностранный гражданин. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в девятнадцати эпизодах контрабанды стратегических ресурсов. «В Челябинской области вынесен приговор в отношении гражданина обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов. Приговор огласили в Троицком районном суде», — рассказали в прокуратуре. Преступления совершались группой из трех лиц по предварительному сговору. С июля по середину ноября 2021 года иностранец в Свердловской области под видом внешнеэкономического контракта перевез за рубеж лесоматериалы хвойных пород. Их объем составил 1,6 тысячи кубометров. Стоимость превысила 16 миллионов рублей. При этом в сопроводительной документации были указаны недостоверные сведения об источнике древесины. Осужденный получил наказание в вине лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев условно. Также назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей. Испытательный срок продлится на протяжении двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...