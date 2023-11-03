Житель Перми захватил пляж в городе, не имея на это права

Пляж был отрезан от города забором Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Перми незаконно оградил территорию пляжа в микрорайоне Заозерье. Согласно решению суда, владелец земли должен будет убрать забор, ограничивающий доступ пермяков к воде. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

«Суд признал отсутствующим право частной собственности у ответчика на землю и возложил на него обязанность в 9-месячный срок демонтировать кирпичный забор», — говорится в telegram-канале. Судебное решение еще не вступило в законную силу.

Микрорайон Заозерье представляет собой полуостров с пляжем на береговой линии. Пермяк приватизировал часть земли в районе, которая соединяет береговую линию и сушу. Собственник ограничил территорию своих владений забором, что фактически отрезало пляж от остальной части Перми. Об этом нарушении закона сообщили в прокуратуру местные жители, после которых началось разбирательство в суде.