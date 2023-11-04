04 ноября 2023

В Берлине пострадали двое полицейских и ребенок при взрыве шаровой бомбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, пистолет, строй, табельное оружие, кобура, полиция
В Берлине от взрыва пиротехники пострадали полицейские Фото:

В Берлине от взрыва шаровой бомбы (пиротехническое изделие — прим. URA.RU) пострадали двое полицейских и ребенок. Происшествие случилось после демонстрации палестинцев. Об этом сообщила полиция Берлина в соцсети.

«В Нойкельне (район Берлина — прим. URA.RU) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая „шаровая бомба“. По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег», — уточнили представители полиции Берлина в социальной сети Х.

Ранее в Берлине правоохранители задержали 59 человек во время палестинской демонстрации. Активисты нарушили правила проведения манифестации. Они размещали антисемитские плакаты, многих заподозрили в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти, передает телеканал 360.

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В Берлине от взрыва шаровой бомбы (пиротехническое изделие — прим. URA.RU) пострадали двое полицейских и ребенок. Происшествие случилось после демонстрации палестинцев. Об этом сообщила полиция Берлина в соцсети. «В Нойкельне (район Берлина — прим. URA.RU) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая „шаровая бомба“. По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег», — уточнили представители полиции Берлина в социальной сети Х. Ранее в Берлине правоохранители задержали 59 человек во время палестинской демонстрации. Активисты нарушили правила проведения манифестации. Они размещали антисемитские плакаты, многих заподозрили в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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