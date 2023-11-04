В Берлине пострадали двое полицейских и ребенок при взрыве шаровой бомбы 05 ноября 2023 в 04:04 Размер текста - 17 + В Берлине от взрыва пиротехники пострадали полицейские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Берлине от взрыва шаровой бомбы (пиротехническое изделие — прим. URA.RU) пострадали двое полицейских и ребенок. Происшествие случилось после демонстрации палестинцев. Об этом сообщила полиция Берлина в соцсети. «В Нойкельне (район Берлина — прим. URA.RU) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая „шаровая бомба“. По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег», — уточнили представители полиции Берлина в социальной сети Х. Ранее в Берлине правоохранители задержали 59 человек во время палестинской демонстрации. Активисты нарушили правила проведения манифестации. Они размещали антисемитские плакаты, многих заподозрили в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти, передает телеканал 360. В Берлине от взрыва шаровой бомбы (пиротехническое изделие — прим. URA.RU) пострадали двое полицейских и ребенок. Происшествие случилось после демонстрации палестинцев. Об этом сообщила полиция Берлина в соцсети. «В Нойкельне (район Берлина — прим. URA.RU) рядом с нашим радиофургоном взорвалась так называемая „шаровая бомба“. По имеющимся на этот момент данным, пострадали маленький ребенок и двое коллег», — уточнили представители полиции Берлина в социальной сети Х. Ранее в Берлине правоохранители задержали 59 человек во время палестинской демонстрации. Активисты нарушили правила проведения манифестации. Они размещали антисемитские плакаты, многих заподозрили в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям