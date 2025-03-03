Politico: в Европе опасаются расширения полномочий фон дер Ляйен

Власти некоторых стран Евросоюза опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может усилить свое влияние и расширить полномочия Брюсселя. Сделать это ей поможет нынешний кризис ЕС, пишет Politico.
«В столицах стран ЕС опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, чтобы усилить свое влияние на национальные правительства. А также расширить полномочия Брюсселя», — говорится в статье. Такие опасения возникли на фоне заявления фон дер Ляйен о готовящейся ей стратегии ЕС по укреплению обороноспособности. Представить документ она должна 6 марта на саммите ЕС по Украине. Один и пунктов стратегии: выделение Киеву сотни миллиардов евро, что может повлечь за собой изменении бюджетных правил в странах ЕС, совместное финансирование Украины и перераспределении имеющихся средств. Однако с такой концепцией согласны не все. Как отмечает Politico, в защиты своего ВПК от посягательств ЕС выступают, в частности, Польша и Финляндия. Первая, например, готова финансировать Киев вне зависимости от Еврокомиссии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, который в скором времени сложит полномочия, предлагал ввести в стране чрезвычайную ситуацию, чтобы временно увеличить финансирование военной помощи для Украины. По его словам, Конституция ФРГ предусматривает режим ЧС, который позволит ослабить долговой тормоз (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, — прим. URA.RU), существенно ограничивающий возможности Германии по увеличению объемов военной помощи Киеву.
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