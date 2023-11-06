Появилось видео с места аварии, в которой погиб спикер думы свердловского города

Виктор Ильин ехал в Екатеринбург на обучение (архивное фото)
В telegram-каналах появилось видео с места аварии, в которой погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. В ДТП также пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла 7 ноября на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. Ильин ехал в Екатеринбург на обучение по противодействию коррупции, говорила агентству мэр Североуральска Светлана Миронова. «Еще два человека получили травмы различной степени тяжести», — добавили автоинспекторы. Ильину было 54 года.
Врачи оказывают помощь пострадавшим. На месте происшествия работают силовики.
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