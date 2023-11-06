Появилось видео с места аварии, в которой погиб спикер думы свердловского города

Спикер думы Североуральска погиб в ДТП, еще двое получили травмы

Виктор Ильин ехал в Екатеринбург на обучение (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В telegram-каналах появилось видео с места аварии, в которой погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. В ДТП также пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 7 ноября на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. Ильин ехал в Екатеринбург на обучение по противодействию коррупции, говорила агентству мэр Североуральска Светлана Миронова. «Еще два человека получили травмы различной степени тяжести», — добавили автоинспекторы. Ильину было 54 года.

Врачи оказывают помощь пострадавшим. На месте происшествия работают силовики.