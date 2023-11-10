10 ноября 2023

Лукашенко выразил надежду на дружбу с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова к сотрудничеству с Польшей Фото:

Белорусский президент Александр Лукашенко надеется, что Польша примет протянутую ей «дружескую руку сотрудничества». Глава Белоруссии поздравил поляков с национальным праздником независимости, который отмечают 11 ноября.

«Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества», — заявил Лукашенко. Текст поздравления приводит его пресс-служба.

Он отметил, что дружественное соседство — это крепкая гарантия безопасности. По словам Лукашенко, Белоруссия готова к сотрудничеству с Польшей. Белорусский лидер призвал Варшаву укрепить отношения на принципах партнерства и доверия.

Ранее Минобороны Польши обвинило Белоруссию в нападении на государственную границу, передает телеканал 360. Лукашенко пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности.

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Белорусский президент Александр Лукашенко надеется, что Польша примет протянутую ей «дружескую руку сотрудничества». Глава Белоруссии поздравил поляков с национальным праздником независимости, который отмечают 11 ноября. «Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества», — заявил Лукашенко. Текст поздравления приводит его пресс-служба. Он отметил, что дружественное соседство — это крепкая гарантия безопасности. По словам Лукашенко, Белоруссия готова к сотрудничеству с Польшей. Белорусский лидер призвал Варшаву укрепить отношения на принципах партнерства и доверия. Ранее Минобороны Польши обвинило Белоруссию в нападении на государственную границу, передает телеканал 360. Лукашенко пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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