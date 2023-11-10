Лукашенко выразил надежду на дружбу с Польшей

Белорусский президент Александр Лукашенко надеется, что Польша примет протянутую ей «дружескую руку сотрудничества». Глава Белоруссии поздравил поляков с национальным праздником независимости, который отмечают 11 ноября.
«Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества», — заявил Лукашенко. Текст поздравления приводит его
Он отметил, что дружественное соседство — это крепкая гарантия безопасности. По словам Лукашенко, Белоруссия готова к сотрудничеству с Польшей. Белорусский лидер призвал Варшаву укрепить отношения на принципах партнерства и доверия.
Ранее Минобороны Польши обвинило Белоруссию в нападении на государственную границу, передает телеканал 360. Лукашенко пригласил наблюдателей из Польши на военные учения Организации договора о коллективной безопасности.
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