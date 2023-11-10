10 ноября 2023

Челябинец украл висящий на стене магазина телевизор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске в торговом центре 51-летний мужчина сорвал со стены телевизор и убежал с ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.

«Челябинец пришел в торговый центр, снял телевизор, висящий на стене отдела, и убежал. <…> По приметам был задержан ранее судимый местный житель», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия незамедлительно. Полицейские отследили маршрут передвижения злоумышленника. По приметам был задержан 51-летний неработающий и ранее судимый мужчина. Он рассказал полицейским, что кражи — это его способ заработка. Украденное он сбывает прохожим или сдает в ломбард. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске в торговом центре 51-летний мужчина сорвал со стены телевизор и убежал с ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «Челябинец пришел в торговый центр, снял телевизор, висящий на стене отдела, и убежал. <…> По приметам был задержан ранее судимый местный житель», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия незамедлительно. Полицейские отследили маршрут передвижения злоумышленника. По приметам был задержан 51-летний неработающий и ранее судимый мужчина. Он рассказал полицейским, что кражи — это его способ заработка. Украденное он сбывает прохожим или сдает в ломбард. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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