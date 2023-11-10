В свердловском городе после драки погибла женщина

11 ноября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) на улице Карла Либкнехта произошла драка, в которой погибла женщина. Медики пытались реанимировать местную жительницу, но не смогли. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На Карла Либкнехта,11 на крыльце магазина „Красное и Белое“ лежит женщина — кажется, мертва. Вокруг кровь. Была драка — ее „то ли толкнул, то ли ударил“ некий парень, который сейчас уехал на машине. Скорая помощь пыталась реанимировать женщину, но судя по всему не смогла: врачи уехали», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо» со ссылкой на очевидца. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве уточняют информацию об инциденте. Обновлено в 19:40. «На место происшествия выехал следователь СК для осуществления осмотра места происшествия и иных необходимых мероприятий. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в территориальный отдел полиции сегодня вечером поступила информация о том, что у одной из торговых точек произошел конфликт между мужчиной и женщиной. «Предварительно, в ходе конфликта мужчина применил к женщине физическое насилие в виде ударов, после чего наступила ее смерть. В деталях инцидента разбираются сыщики уголовного розыска совместно со следователями СК», — добавил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ревде (Свердловская область) на улице Карла Либкнехта произошла драка, в которой погибла женщина. Медики пытались реанимировать местную жительницу, но не смогли. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На Карла Либкнехта,11 на крыльце магазина „Красное и Белое“ лежит женщина — кажется, мертва. Вокруг кровь. Была драка — ее „то ли толкнул, то ли ударил“ некий парень, который сейчас уехал на машине. Скорая помощь пыталась реанимировать женщину, но судя по всему не смогла: врачи уехали», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо» со ссылкой на очевидца. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве уточняют информацию об инциденте. Обновлено в 19:40. «На место происшествия выехал следователь СК для осуществления осмотра места происшествия и иных необходимых мероприятий. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в территориальный отдел полиции сегодня вечером поступила информация о том, что у одной из торговых точек произошел конфликт между мужчиной и женщиной. «Предварительно, в ходе конфликта мужчина применил к женщине физическое насилие в виде ударов, после чего наступила ее смерть. В деталях инцидента разбираются сыщики уголовного розыска совместно со следователями СК», — добавил полковник Горелых.