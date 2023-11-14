Пьяный челябинец расстрелял детей из рогатки стальными шариками

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Мужчина проявил агрессию к детям после выпитого алкоголя Фото:

Жителя Аши Челябинской области осудили за о, что он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял детей из рогатки металлическими шариками. Кроме того, у него дома нашли патроны к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Приговором Ашинского городского суда 39-летний житель Аши осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Судом назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два с половиной года», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что 17 мая 2023 года пьяный мужчина стрелял с балкона из рогатки металлическими шариками в сторону подростков, которые играли на волейбольной площадке. Он ругался на них матом, а затем вышел и начал хватать ребят за шею, угрожая кастетом и физической расправой. По месту жительства подсудимого нашли 51 патрон, они изъяты. В ходе следствия мужчина добровольно возместил причиненный моральный вред одному из потерпевших в размере 15 тысяч рублей.

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Жителя Аши Челябинской области осудили за о, что он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял детей из рогатки металлическими шариками. Кроме того, у него дома нашли патроны к огнестрельному оружию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Приговором Ашинского городского суда 39-летний житель Аши осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Судом назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два с половиной года», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что 17 мая 2023 года пьяный мужчина стрелял с балкона из рогатки металлическими шариками в сторону подростков, которые играли на волейбольной площадке. Он ругался на них матом, а затем вышел и начал хватать ребят за шею, угрожая кастетом и физической расправой. По месту жительства подсудимого нашли 51 патрон, они изъяты. В ходе следствия мужчина добровольно возместил причиненный моральный вред одному из потерпевших в размере 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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