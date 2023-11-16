Байден поспорил с Си Цзиньпином по поводу выборов президента США

Байден заявил, что предостерег Си Цзиньпина от вмешательства КНР в выборы в США Фото: Official White House / Erin Scott

Президент США Джо Байден утверждает, что поспорил с главой Китая Си Цзиньпином по поводу выборов в США в 2024 году. По его словам, он предупредил китайского лидера, что не ожидает вмешательств со стороны КНР.

«Я дал четко понять ему, что не ожидаю, что Китай попытается вмешаться в выборы США. У нас состоялась дискуссия на эту тему», — сказал Байден на пресс-конференции в Сан-Франциско. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.

Накануне в Калифорнии состоялась двусторонняя встреча лидеров США и Китая. Там Си Цзиньпин подчеркнул значимость отношений двух держав, назвав их «самыми важными» во всем мире. Он также заявил, что конфликт между странами мог бы повлечь за собой «невыносимые последствия». URA.RU собрало важные тезисы переговоров глав стран в одном материале.