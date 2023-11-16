В Пермском крае школьникам отключат электронные дневники

ЭПОС не будет работать в Пермском крае 18 и 19 ноября

16 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Узнать оценки, расписание или домашнее задание будет невозможно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Электронная пермская образовательная система (ЭПОС) будет недоступна пользователям 18 и 19 ноября. Школьники, родители и педагоги не смогут опубликовать или посмотреть необходимую информацию. Как пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, отключение необходимо для оптимизации сервиса. «18 и 19 ноября будут проведены работы по оптимизации Электронной пермской образовательной системы (ЭПОС). Электронные журналы и дневники в эти дни будут недоступны», — сообщается на сайте МИРС. В министерстве пояснили, что в начале ноября перевели ЭПОС на российское программное обеспечение. Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы в работе ЭПОС пермяки начали жаловаться с начала учебного года. Власти объяснили сбои высокой нагрузкой на сервис. По данным МИРС, электронными журналами и дневниками пользуются более 22 тысяч сотрудников образовательных учреждений, более 150 тысяч родителей и более 87 тысяч детей. Всего с системой взаимодействует более 850 тысяч человек.

Электронная пермская образовательная система (ЭПОС) будет недоступна пользователям 18 и 19 ноября. Школьники, родители и педагоги не смогут опубликовать или посмотреть необходимую информацию. Как пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, отключение необходимо для оптимизации сервиса. «18 и 19 ноября будут проведены работы по оптимизации Электронной пермской образовательной системы (ЭПОС). Электронные журналы и дневники в эти дни будут недоступны», — сообщается на сайте МИРС. В министерстве пояснили, что в начале ноября перевели ЭПОС на российское программное обеспечение. Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы в работе ЭПОС пермяки начали жаловаться с начала учебного года. Власти объяснили сбои высокой нагрузкой на сервис. По данным МИРС, электронными журналами и дневниками пользуются более 22 тысяч сотрудников образовательных учреждений, более 150 тысяч родителей и более 87 тысяч детей. Всего с системой взаимодействует более 850 тысяч человек.