СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Свердловской области

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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
СК устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали 11 человек Фото:

Сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на территории Режевского района, произошедшего вечером 16 ноября. В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, сообщили в telegram-канале СК России по Свердловской области.

«В результате происшествия погиб человек, находившийся в легковой машине <…> К выяснению обстоятельств случившегося [ДТП] подключились и следователи Режевского межрайонного следственного отдела. В ходе проверочных мероприятий выясняются все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на территории Режевского района, произошедшего вечером 16 ноября. В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, сообщили в telegram-канале СК России по Свердловской области. «В результате происшествия погиб человек, находившийся в легковой машине <…> К выяснению обстоятельств случившегося [ДТП] подключились и следователи Режевского межрайонного следственного отдела. В ходе проверочных мероприятий выясняются все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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