СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Свердловской области

Сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на территории Режевского района, произошедшего вечером 16 ноября. В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, сообщили в telegram-канале СК России по Свердловской области.
«В результате происшествия погиб человек, находившийся в легковой машине <…> К выяснению обстоятельств случившегося [ДТП] подключились и следователи Режевского межрайонного следственного отдела. В ходе проверочных мероприятий выясняются все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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