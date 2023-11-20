20 ноября 2023

Лобовое столкновение под Челябинском уничтожило две машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мчс, дтп, магнитогорск, авария, спасательные работы, осень
После ДТП госпитализировано два человека Фото:

В ДТП под Челябинском автомобили разметало по трассе, двое пострадавших отправлены в больницу. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«По предварительным данным, в 11:40 21 ноября в Сосновском районе, на пятом километре автодороги Западный обход города Челябинска 37-летний водитель „Мерседеса“ при выполнении обгона (обгон разрешен), совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем „Лада-2114“. За рулем „лады“ был 21-летний водитель», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель «Лады» и 35-летняя пассажирка «Мерседеса» доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, организовано реверсивное движение.

Автомобили разметало по трассе
Автомобили разметало по трассе
Фото:
От «Лады» почти ничего не осталось
От «Лады» почти ничего не осталось
Фото:
«Мерседес» не подлежит восстановлению
«Мерседес» не подлежит восстановлению
Фото:

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В ДТП под Челябинском автомобили разметало по трассе, двое пострадавших отправлены в больницу. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «По предварительным данным, в 11:40 21 ноября в Сосновском районе, на пятом километре автодороги Западный обход города Челябинска 37-летний водитель „Мерседеса“ при выполнении обгона (обгон разрешен), совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем „Лада-2114“. За рулем „лады“ был 21-летний водитель», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель «Лады» и 35-летняя пассажирка «Мерседеса» доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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