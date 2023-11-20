После ДТП госпитализировано два человека Фото: Илья Московец © URA.RU

В ДТП под Челябинском автомобили разметало по трассе, двое пострадавших отправлены в больницу. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«По предварительным данным, в 11:40 21 ноября в Сосновском районе, на пятом километре автодороги Западный обход города Челябинска 37-летний водитель „Мерседеса“ при выполнении обгона (обгон разрешен), совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем „Лада-2114“. За рулем „лады“ был 21-летний водитель», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель «Лады» и 35-летняя пассажирка «Мерседеса» доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, организовано реверсивное движение.

Автомобили разметало по трассе Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

От «Лады» почти ничего не осталось Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области