Большинство екатеринбуржцев на первой работе получали меньше 10 тысяч

В Екатеринбурге 76% жителей зарабатывали меньше 10 000 рублей на первой работе, 16% получали 10 000 — 20 000 рублей, сумму выше получали всего 8%. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Работа».
«Четверть (25%) Екатеринбуржцев признались, что дали свои первые заработанные деньги родителям, еще (23%) потратили зарплату на новую одежду и (20%) на вкусную еду. Купили подарок близкому или отложили на будущее одинаковое количество респондентов (18%)», — говорится в сообщении. Также известно, что первую зарплату до 10 000 рублей получали екатеринбуржцы, которым сейчас от 35 до 64 лет.
В целом 35% екатеринбуржцев устраивала их первая работа. Также из опроса стало известно, что чем моложе поколение, тем выше доля людей, которые зарабатывают больше 20 000 рублей.
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