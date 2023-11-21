21 ноября 2023

Большинство екатеринбуржцев на первой работе получали меньше 10 тысяч

Авито Работа: 76% екатеринбуржцев получали меньше 10 тысяч на первой работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальный размер оплаты труда в Екатеринбурге 10 лет назад составлял около 5000 рублей Фото:

В Екатеринбурге 76% жителей зарабатывали меньше 10 000 рублей на первой работе, 16% получали 10 000 — 20 000 рублей, сумму выше получали всего 8%. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Работа».

«Четверть (25%) Екатеринбуржцев признались, что дали свои первые заработанные деньги родителям, еще (23%) потратили зарплату на новую одежду и (20%) на вкусную еду. Купили подарок близкому или отложили на будущее одинаковое количество респондентов (18%)», — говорится в сообщении. Также известно, что первую зарплату до 10 000 рублей получали екатеринбуржцы, которым сейчас от 35 до 64 лет.

В целом 35% екатеринбуржцев устраивала их первая работа. Также из опроса стало известно, что чем моложе поколение, тем выше доля людей, которые зарабатывают больше 20 000 рублей.

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В Екатеринбурге 76% жителей зарабатывали меньше 10 000 рублей на первой работе, 16% получали 10 000 — 20 000 рублей, сумму выше получали всего 8%. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Работа». «Четверть (25%) Екатеринбуржцев признались, что дали свои первые заработанные деньги родителям, еще (23%) потратили зарплату на новую одежду и (20%) на вкусную еду. Купили подарок близкому или отложили на будущее одинаковое количество респондентов (18%)», — говорится в сообщении. Также известно, что первую зарплату до 10 000 рублей получали екатеринбуржцы, которым сейчас от 35 до 64 лет. В целом 35% екатеринбуржцев устраивала их первая работа. Также из опроса стало известно, что чем моложе поколение, тем выше доля людей, которые зарабатывают больше 20 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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