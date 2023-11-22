22 ноября 2023

Зеленский вывел из ВСУ коррупционера, похитившего 1,7 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский выгнал главу Госспецсвязи Щиголя из-за обвинений в растрате Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего бывшего главу украинской Госспецсвязи Юрия Щиголя, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Вместо главы Госспецсвязи в состав ставки вошел вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров… Ранее украинский кабмин уволил Щиголя с должности главы Госспецсвязи. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинения в растрате госсредств в составе организованной группы», — пишет ТАСС.

Ставка Верховного главнокомандующего — высший орган управления ВСУ, правоохранительными службами и агентствами Украины. Орган сформирован указом Зеленского в феврале 2022 года.

В начале ноября Зеленский уволил командующего Силами специальных операций бригадного генерала ВСУ Виктора Хоренко. На его место назначен Сергей Лупанчук. Позже он поменял командующего Медицинских сил ВСУ. Теперь место Татьяны Остащенко занял Анатолий Казмирчук, напоминает MK.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего бывшего главу украинской Госспецсвязи Юрия Щиголя, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает агентство ТАСС. «Вместо главы Госспецсвязи в состав ставки вошел вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров… Ранее украинский кабмин уволил Щиголя с должности главы Госспецсвязи. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинения в растрате госсредств в составе организованной группы», — пишет ТАСС. Ставка Верховного главнокомандующего — высший орган управления ВСУ, правоохранительными службами и агентствами Украины. Орган сформирован указом Зеленского в феврале 2022 года. В начале ноября Зеленский уволил командующего Силами специальных операций бригадного генерала ВСУ Виктора Хоренко. На его место назначен Сергей Лупанчук. Позже он поменял командующего Медицинских сил ВСУ. Теперь место Татьяны Остащенко занял Анатолий Казмирчук, напоминает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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