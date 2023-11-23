Житель ХМАО воткнул нож в ногу собутыльника за отказ вернуть телефон

24 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Житель Сургута порезал приятеля из-за телефона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сургута (ХМАО) воткнул нож в ногу собутыльника за отказ вернуть телефон. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что мужчину посадили в колонию на четыре года. «Подсудимый находился в гостях у своего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки. Мужчина потребовал у потерпевшего передать принадлежащий ему телефон, получил отказ, взял с кухни нож и воткнул его в ногу приятелю. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации ведомства. Подсудимый пытался оспорить решение суда. Высшая инстанция отклонила апелляцию жителя Сургута. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) пьяная жительница порезала ножом своего собутыльника. Она обвинила мужчину в смерти мужа.

Житель Сургута (ХМАО) воткнул нож в ногу собутыльника за отказ вернуть телефон. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что мужчину посадили в колонию на четыре года. «Подсудимый находился в гостях у своего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки. Мужчина потребовал у потерпевшего передать принадлежащий ему телефон, получил отказ, взял с кухни нож и воткнул его в ногу приятелю. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации ведомства. Подсудимый пытался оспорить решение суда. Высшая инстанция отклонила апелляцию жителя Сургута. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) пьяная жительница порезала ножом своего собутыльника. Она обвинила мужчину в смерти мужа.