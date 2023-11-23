23 ноября 2023

Житель ХМАО воткнул нож в ногу собутыльника за отказ вернуть телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Сургута порезал приятеля из-за телефона Фото:

Житель Сургута (ХМАО) воткнул нож в ногу собутыльника за отказ вернуть телефон. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что мужчину посадили в колонию на четыре года.

«Подсудимый находился в гостях у своего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки. Мужчина потребовал у потерпевшего передать принадлежащий ему телефон, получил отказ, взял с кухни нож и воткнул его в ногу приятелю. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации ведомства.

Подсудимый пытался оспорить решение суда. Высшая инстанция отклонила апелляцию жителя Сургута.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) пьяная жительница порезала ножом своего собутыльника. Она обвинила мужчину в смерти мужа.

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Житель Сургута (ХМАО) воткнул нож в ногу собутыльника за отказ вернуть телефон. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что мужчину посадили в колонию на четыре года. «Подсудимый находился в гостях у своего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки. Мужчина потребовал у потерпевшего передать принадлежащий ему телефон, получил отказ, взял с кухни нож и воткнул его в ногу приятелю. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации ведомства. Подсудимый пытался оспорить решение суда. Высшая инстанция отклонила апелляцию жителя Сургута. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) пьяная жительница порезала ножом своего собутыльника. Она обвинила мужчину в смерти мужа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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