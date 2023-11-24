Путин выслушал предложения Шольца по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин внимательно слушал предложения стран по разрешению конфликта на Украине Фото:

Российский президент Владимир Путин на саммите стран Большой двадцатки (G20) дал оценку предложению канцлера ФРГ Олафа Шольца по разрешению ситуации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин дал свою развернутую оценку предложениям по Украине — это важно. Путина слушали, он слушал других», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ принимал участие в саммите G20 по ВКС. В ходе него канцлер ФРГ Шольц предлагал России вывести свои войска с Украины.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин на саммите стран Большой двадцатки (G20) дал оценку предложению канцлера ФРГ Олафа Шольца по разрешению ситуации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент Путин дал свою развернутую оценку предложениям по Украине — это важно. Путина слушали, он слушал других», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ принимал участие в саммите G20 по ВКС. В ходе него канцлер ФРГ Шольц предлагал России вывести свои войска с Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...