Путин выслушал предложения Шольца по Украине

Владимир Путин внимательно слушал предложения стран по разрешению конфликта на Украине
Российский президент Владимир Путин на саммите стран Большой двадцатки (G20) дал оценку предложению канцлера ФРГ Олафа Шольца по разрешению ситуации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Путин дал свою развернутую оценку предложениям по Украине — это важно. Путина слушали, он слушал других», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ принимал участие в саммите G20 по ВКС. В ходе него канцлер ФРГ Шольц предлагал России вывести свои войска с Украины.
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