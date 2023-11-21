Политика Власть Путин примет участие в саммите G20 21 ноября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 + Владимир Путин выступит онлайн на саммите G-20 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский президент Владимир Путин 22 ноября будет участвовать в саммите G20 онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По данным Кремля, на саммите будут обсуждать мировую экономику и финансы. «Владимир Путин 22 ноября по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20, где будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В Кремле отметили, что во время саммита подведут итоги индийского председательства в этом году, обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие проблемы. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует выступить на онлайн-саммите «большой двадцатки» 22 ноября, передает RT. По его словам, будет изложена позиция РФ по ситуации в мире. Российский президент Владимир Путин 22 ноября будет участвовать в саммите G20 онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По данным Кремля, на саммите будут обсуждать мировую экономику и финансы. «Владимир Путин 22 ноября по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20, где будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В Кремле отметили, что во время саммита подведут итоги индийского председательства в этом году, обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие проблемы. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует выступить на онлайн-саммите «большой двадцатки» 22 ноября, передает RT. По его словам, будет изложена позиция РФ по ситуации в мире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям