Путин примет участие в саммите G20

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Владимир Путин выступит онлайн на саммите G-20 Фото:

Российский президент Владимир Путин 22 ноября будет участвовать в саммите G20 онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По данным Кремля, на саммите будут обсуждать мировую экономику и финансы.

«Владимир Путин 22 ноября по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20, где будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В Кремле отметили, что во время саммита подведут итоги индийского председательства в этом году, обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие проблемы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует выступить на онлайн-саммите «большой двадцатки» 22 ноября, передает RT. По его словам, будет изложена позиция РФ по ситуации в мире.

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Российский президент Владимир Путин 22 ноября будет участвовать в саммите G20 онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По данным Кремля, на саммите будут обсуждать мировую экономику и финансы. «Владимир Путин 22 ноября по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите G20, где будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В Кремле отметили, что во время саммита подведут итоги индийского председательства в этом году, обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие проблемы. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует выступить на онлайн-саммите «большой двадцатки» 22 ноября, передает RT. По его словам, будет изложена позиция РФ по ситуации в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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