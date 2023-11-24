Жители челябинских городов и сел выдвинули идеи для празднования Нового года

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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, елка, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
Челябинцы просят сделать горки и передвинуть елку Фото:

Жители городов и сел Челябинской области выдвинули ряд предложений по празднованию Нового года. Так, в поселке Сулея Саткинского района просят сделать горку и ледовый городок, а жители Магнитогорска требуют вернуть главную елку города на прежнее место.

«Скоро Новый год, у нас всегда красивая елка на новогодние праздники, а вот уже несколько лет нет ледового городка и ледяной горки. На все наши ежегодные обращения администрация отвечает — денег нет», — пишет в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте» Любовь И.

В Магнитогорске жители опросили порядка двух тысяч человек для того, чтобы вернуть главную городскую елку на прежнее место на левом берегу. Свыше половины опрошенных проголосовали за возвращение новогоднего деревца на площадь у танка.

«Слезно вас прошу, пожалуйста, верните елку и ледяной городок к танку на левый берег. В новом парке около дворца в прошлом году вообще не понравилось, машины летают, шум ужасный, рядом алкогольный круглосуточный магазин. С детьми гулять вечером страшно, а у танка два продуктовых магазина, детская площадка и множество живых елок», — пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направили запросы в администрацию Саткинского района и мэрию Магнитогорска. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

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Жители городов и сел Челябинской области выдвинули ряд предложений по празднованию Нового года. Так, в поселке Сулея Саткинского района просят сделать горку и ледовый городок, а жители Магнитогорска требуют вернуть главную елку города на прежнее место. «Скоро Новый год, у нас всегда красивая елка на новогодние праздники, а вот уже несколько лет нет ледового городка и ледяной горки. На все наши ежегодные обращения администрация отвечает — денег нет», — пишет в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте» Любовь И. В Магнитогорске жители опросили порядка двух тысяч человек для того, чтобы вернуть главную городскую елку на прежнее место на левом берегу. Свыше половины опрошенных проголосовали за возвращение новогоднего деревца на площадь у танка. «Слезно вас прошу, пожалуйста, верните елку и ледяной городок к танку на левый берег. В новом парке около дворца в прошлом году вообще не понравилось, машины летают, шум ужасный, рядом алкогольный круглосуточный магазин. С детьми гулять вечером страшно, а у танка два продуктовых магазина, детская площадка и множество живых елок», — пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направили запросы в администрацию Саткинского района и мэрию Магнитогорска. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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