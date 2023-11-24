Депутаты предложили штрафовать пермяков за выгул собак не по правилам

25 ноября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Пермяки будут обязаны платить штрафы за нарушение правил выгула питомцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты одной из фракций заксобрания Пермского края предложили дополнить закон об административных правонарушениях статьей о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных. Нарушителей предписаний будут штрафовать. Соответствующий документ опубликован в базе данных ведомства. «Предлагается ввести штраф от одной до двух тысяч рублей за отказ убирать за животными при выгуле в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, за выгул животных в местах, где это запрещено — от одной до двух тысяч, за выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от двух до трех тысяч рублей», — написано в документе, авторами которого являются пермские парламентарии. Проект закона предусматривает ответственность за выгул собак без хозяина или в сопровождении ребенка. Повторное нарушение правил будет караться штрафом до пяти тысяч рублей. Инициатива обусловлена желанием привести региональное законодательство в соответствие к федеральному, указано в пояснительной записке.

Депутаты одной из фракций заксобрания Пермского края предложили дополнить закон об административных правонарушениях статьей о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных. Нарушителей предписаний будут штрафовать. Соответствующий документ опубликован в базе данных ведомства. «Предлагается ввести штраф от одной до двух тысяч рублей за отказ убирать за животными при выгуле в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, за выгул животных в местах, где это запрещено — от одной до двух тысяч, за выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от двух до трех тысяч рублей», — написано в документе, авторами которого являются пермские парламентарии. Проект закона предусматривает ответственность за выгул собак без хозяина или в сопровождении ребенка. Повторное нарушение правил будет караться штрафом до пяти тысяч рублей. Инициатива обусловлена желанием привести региональное законодательство в соответствие к федеральному, указано в пояснительной записке.