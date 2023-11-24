24 ноября 2023

Депутаты предложили штрафовать пермяков за выгул собак не по правилам

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, собака, намордник, выгул
Пермяки будут обязаны платить штрафы за нарушение правил выгула питомцев Фото:

Депутаты одной из фракций заксобрания Пермского края предложили дополнить закон об административных правонарушениях статьей о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных. Нарушителей предписаний будут штрафовать. Соответствующий документ опубликован в базе данных ведомства.

«Предлагается ввести штраф от одной до двух тысяч рублей за отказ убирать за животными при выгуле в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, за выгул животных в местах, где это запрещено — от одной до двух тысяч, за выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от двух до трех тысяч рублей», — написано в документе, авторами которого являются пермские парламентарии.

Проект закона предусматривает ответственность за выгул собак без хозяина или в сопровождении ребенка. Повторное нарушение правил будет караться штрафом до пяти тысяч рублей. Инициатива обусловлена желанием привести региональное законодательство в соответствие к федеральному, указано в пояснительной записке.

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Депутаты одной из фракций заксобрания Пермского края предложили дополнить закон об административных правонарушениях статьей о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных. Нарушителей предписаний будут штрафовать. Соответствующий документ опубликован в базе данных ведомства. «Предлагается ввести штраф от одной до двух тысяч рублей за отказ убирать за животными при выгуле в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, за выгул животных в местах, где это запрещено — от одной до двух тысяч, за выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от двух до трех тысяч рублей», — написано в документе, авторами которого являются пермские парламентарии. Проект закона предусматривает ответственность за выгул собак без хозяина или в сопровождении ребенка. Повторное нарушение правил будет караться штрафом до пяти тысяч рублей. Инициатива обусловлена желанием привести региональное законодательство в соответствие к федеральному, указано в пояснительной записке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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