25 ноября 2023

Суд прекратил дело против мобилизованного, которому грозило 10 лет

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Пункт призыва. Курган, армия, военные, военная форма, воинская часть, призыв в армию
Дело возбуждали из-за того, что мобилизованный отказался возвращаться в воинскую часть Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело против мобилизованного Игоря Акуренко, который не вернулся в воинскую часть — за это ему грозило до 10 лет лишения свободы. Дело прекращено в связи со смертью мужчины. Об этом следует из судебного постановления.

«Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа», — передает данные из судебного постановления РБК.

За самовольное оставление воинской части предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. Причина смерти Игоря Акуренко не называется.

Ранее военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы.

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Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело против мобилизованного Игоря Акуренко, который не вернулся в воинскую часть — за это ему грозило до 10 лет лишения свободы. Дело прекращено в связи со смертью мужчины. Об этом следует из судебного постановления. «Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа», — передает данные из судебного постановления РБК. За самовольное оставление воинской части предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. Причина смерти Игоря Акуренко не называется. Ранее военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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