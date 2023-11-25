Суд прекратил дело против мобилизованного, которому грозило 10 лет

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело против мобилизованного Игоря Акуренко, который не вернулся в воинскую часть — за это ему грозило до 10 лет лишения свободы. Дело прекращено в связи со смертью мужчины. Об этом следует из судебного постановления.
«Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа», — передает данные из судебного постановления РБК.
За самовольное оставление воинской части предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. Причина смерти Игоря Акуренко не называется.
Ранее военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы.
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