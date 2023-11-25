Суд прекратил дело против мобилизованного, которому грозило 10 лет

26 ноября 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Дело возбуждали из-за того, что мобилизованный отказался возвращаться в воинскую часть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело против мобилизованного Игоря Акуренко, который не вернулся в воинскую часть — за это ему грозило до 10 лет лишения свободы. Дело прекращено в связи со смертью мужчины. Об этом следует из судебного постановления. «Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа», — передает данные из судебного постановления РБК. За самовольное оставление воинской части предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. Причина смерти Игоря Акуренко не называется. Ранее военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы.

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело против мобилизованного Игоря Акуренко, который не вернулся в воинскую часть — за это ему грозило до 10 лет лишения свободы. Дело прекращено в связи со смертью мужчины. Об этом следует из судебного постановления. «Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Акуренко скончался 11 августа, что подтверждает свидетельство о смерти от 15 августа», — передает данные из судебного постановления РБК. За самовольное оставление воинской части предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. Причина смерти Игоря Акуренко не называется. Ранее военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы.