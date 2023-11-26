26 ноября 2023

Минфин хочет заставить лично отвечать за дефицит бюджета глав восьми регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Проект документа подготовлен Минфином Фото:

Из-за существенного превышения расходов над доходами в бюджетах Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Минфин обяжет глав этих субъектов лично отвечать за сокращение бюджетного дефицита. В противном случае регион останется без дотаций.

«Для восьми регионов — Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тувы и четырех новых территорий, присоединенных к РФ, — стандартная форма соглашения о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетного дефицита в 2024 году будет расширена. По проекту Минфина, документ прямо возлагает ответственность за работу региональных властей по снижению разрыва между их доходами и расходами лично на их руководителей», — передает «Коммерсант» содержание документа.

Губернаторы восьми субъектов должны будут подписать соглашение, согласно которому они обязуются тратить федеральные средства на соцпрограммы и повышение эффективности бюджетных учреждений. Также необходимо отказаться от расширения числа бюджетников и чиновников, а рост их зарплат не должен превышать уровня инфляции. Главы субъектов направят усилия на повышение собираемости доходов и согласуют с Минфином проект бюджета на 2025 год.

В случае отказа глав вышеуказанных субъектов от подписания соглашения до 18 декабря, регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи. Федеральные средства для покрытия бюджетного дефицита им выделяться не будут.

В РФ одобрен закон о федеральном бюджете на следующий 2024 год. Доходы бюджета утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, а расходы составят 36,66 триллиона. За период с 2024 по 2026 годы по бюджету планируется дефицит, не превышающий 1%.

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Из-за существенного превышения расходов над доходами в бюджетах Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Минфин обяжет глав этих субъектов лично отвечать за сокращение бюджетного дефицита. В противном случае регион останется без дотаций. «Для восьми регионов — Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тувы и четырех новых территорий, присоединенных к РФ, — стандартная форма соглашения о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетного дефицита в 2024 году будет расширена. По проекту Минфина, документ прямо возлагает ответственность за работу региональных властей по снижению разрыва между их доходами и расходами лично на их руководителей», — передает «Коммерсант» содержание документа. Губернаторы восьми субъектов должны будут подписать соглашение, согласно которому они обязуются тратить федеральные средства на соцпрограммы и повышение эффективности бюджетных учреждений. Также необходимо отказаться от расширения числа бюджетников и чиновников, а рост их зарплат не должен превышать уровня инфляции. Главы субъектов направят усилия на повышение собираемости доходов и согласуют с Минфином проект бюджета на 2025 год. В случае отказа глав вышеуказанных субъектов от подписания соглашения до 18 декабря, регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи. Федеральные средства для покрытия бюджетного дефицита им выделяться не будут. В РФ одобрен закон о федеральном бюджете на следующий 2024 год. Доходы бюджета утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, а расходы составят 36,66 триллиона. За период с 2024 по 2026 годы по бюджету планируется дефицит, не превышающий 1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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