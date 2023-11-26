26 ноября 2023

Екатеринбуржцев собирают в мэрии из-за «мусорного завода» возле школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по изменениям в устав ЕГД. Екатеринбург
Попасть на публичные слушания смогут только горожане с пропиской Фото:

В мэрии Екатеринбурга пройдут общественные обсуждения по поводу строительства в поселке Мичуринский (ул. Евгения Савкова, 45) мусороперерабатывающего комплекса. Анонс появился в официальном telegram-канале горадминистрации.

«На обсуждениях будут представлены „предварительные материалы оценки воздействия [будущего комплекса] на окружающую среду“», — указано в анонсе. Мероприятие стартует в 400-м зале мэрии в 16:00.

О планах инвестора — ООО «Ведущая утилизирующая компания» (ООО «ВУК») — открыть мусоросортировочный комплекс рядом с жилыми домами и соцобъектами (школа и детсад) стало известно в конце октября. Местные жители, недовольные проектом, выходили на стихийные акции протеста и собирали подписи. Они, в частности, опасаются, что те самые материалы с прогнозом воздействия на природу не являются полными.

При этом директор «ВУК» Юрий Аксенов говорил, что никакого завода не будет. По его словам, на ул. Евгения Савкова, 45 просто поставили несколько станков — чтобы запатентовать технологию работы с отходами. Для этого и нужны общественные обсуждения. В дальнейшем производственная линия в этом месте работать якобы не будет.

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В мэрии Екатеринбурга пройдут общественные обсуждения по поводу строительства в поселке Мичуринский (ул. Евгения Савкова, 45) мусороперерабатывающего комплекса. Анонс появился в официальном telegram-канале горадминистрации. «На обсуждениях будут представлены „предварительные материалы оценки воздействия [будущего комплекса] на окружающую среду“», — указано в анонсе. Мероприятие стартует в 400-м зале мэрии в 16:00. О планах инвестора — ООО «Ведущая утилизирующая компания» (ООО «ВУК») — открыть мусоросортировочный комплекс рядом с жилыми домами и соцобъектами (школа и детсад) стало известно в конце октября. Местные жители, недовольные проектом, выходили на стихийные акции протеста и собирали подписи. Они, в частности, опасаются, что те самые материалы с прогнозом воздействия на природу не являются полными. При этом директор «ВУК» Юрий Аксенов говорил, что никакого завода не будет. По его словам, на ул. Евгения Савкова, 45 просто поставили несколько станков — чтобы запатентовать технологию работы с отходами. Для этого и нужны общественные обсуждения. В дальнейшем производственная линия в этом месте работать якобы не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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