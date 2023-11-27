Новым замминистра финансов РФ стал директор департамента Минфина Чебесков

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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, портфель
Директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назначен замминистра финансов РФ Фото:

Иван Чебесков, занимавший с 2020 года должность директора Департамента финансовой политики Минфина России, назначен заместителем Министра финансов Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем Министра финансов Российской Федерации», — говорится на официальном портале правовой информации. На должности заместителя Министра финансов Иван Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Иван Чебесков, занимавший с 2020 года должность директора Департамента финансовой политики Минфина России, назначен заместителем Министра финансов Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем Министра финансов Российской Федерации», — говорится на официальном портале правовой информации. На должности заместителя Министра финансов Иван Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики. Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов Тимура Максимова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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