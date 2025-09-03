В ночь со 2 на 3 сентября средствами противовоздушной обороны над регионами России были обнаружены и уничтожены 105 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 25 аппаратов, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября до 7:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Так, 25 дронов сбили над Ростовской, 24 — над Брянской областями, 20 — над Краснодарским краем и еще 15 — над акваторией Черного моря. Также 10 аппаратов уничтожено над Калужской областью, восемь — над Крымом, два — над Азовским морем и еще один — над Смоленской областью.
Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атак движение поездов на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области было временно нарушено. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
