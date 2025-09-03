Политолог Блохин раскрыл, что ждет Украину после саммита ШОС

Политолог Блохин: США могут выйти из урегулирования украинского конфликта
Администрация Белого дома испытывает «усталость» от урегулирования без результатов
Администрация Белого дома испытывает «усталость» от урегулирования без результатов Фото:
Вашингтон может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта, но это связано не с решениями, принятыми на саммите ШОС, а с внутренними причинами. Свое мнение о возможных последствиях для Украины высказал политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт отметил, что судьба Украины во многом зависит от позиции США. «США выйдут из украинского конфликта не из-за итогов саммита, а из-за затянувшегося мирного процесса и отсутствия выгоды для страны», — сказал Блохин aif.ru. Он отметил, что администрация Белого дома испытывает «усталость» от урегулирования, которое не приносит конкретных результатов и не отвечает стратегическим интересам страны.

С 31 августа по 1 сентября в Китае прошел 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии приняли участие более 30 глав государств и представителей международных организаций.

