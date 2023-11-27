Аналитики назвали города ХМАО с самыми высокими зарплатами для разнорабочих

В ХМАО самые высокие зарплаты у разнорабочих в Ханты-Мансийске

28 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске разнорабочим в среднем платят 70 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три города Югры вошли в десятку населенных пунктов Тюменской области, ЯНАО и ХМАО по размеру зарплат для разнорабочих. Больше всего представителям этой профессии платят в Ханты-Мансийске — он занял пятое место в показателем в 70 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Служба исследований проанализировала уровень предлагаемых зарплат в вакансиях разнорабочих в крупнейших городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. На пятом месте Ханты-Мансийск — в этом городе медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 70 000 руб., Нижневартовск на девятом месте (58978 рублей), в Сургуте (10-е место) разнорабочим платят в среднем 55 347 руб», — сообщается в релизе, поступившем в адрес URA.RU. По данным исследования, за 11 месяцев 2023 года спрос на разнорабочих в ХМАО вырос на 38%. Чаще всего представители этой профессии требуются в строительстве, металлургии и нефтяной промышленности. Зачастую работодатели не требуют от соискателя опыт работы. В 44% вакансий компании предлагают вахтовый метод работы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали самые дорогие вакансии для водителей спецтехники. Больше всего готовы платить машинистам автокранов

Три города Югры вошли в десятку населенных пунктов Тюменской области, ЯНАО и ХМАО по размеру зарплат для разнорабочих. Больше всего представителям этой профессии платят в Ханты-Мансийске — он занял пятое место в показателем в 70 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Служба исследований проанализировала уровень предлагаемых зарплат в вакансиях разнорабочих в крупнейших городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. На пятом месте Ханты-Мансийск — в этом городе медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 70 000 руб., Нижневартовск на девятом месте (58978 рублей), в Сургуте (10-е место) разнорабочим платят в среднем 55 347 руб», — сообщается в релизе, поступившем в адрес URA.RU. По данным исследования, за 11 месяцев 2023 года спрос на разнорабочих в ХМАО вырос на 38%. Чаще всего представители этой профессии требуются в строительстве, металлургии и нефтяной промышленности. Зачастую работодатели не требуют от соискателя опыт работы. В 44% вакансий компании предлагают вахтовый метод работы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назвали самые дорогие вакансии для водителей спецтехники. Больше всего готовы платить машинистам автокранов