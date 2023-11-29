На полках сетевого магазина в Челябинске нашли фальсифицированное масло

На полках сетевого магазина «Доброцен» в Челябинске найдено фальсифицированное сливочное масло. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Совместно с движением „Народный Контроль“ в сети „Доброцен“ были отобраны пробы масла „Благодарушка“ 72,5% и масла „Традиционное“ 82,5%. В пробах выявлены растительные жиры», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
По данным ведомства, масло выпускает фирма «Велда» из Озерска (Челябинская область). Сертификаты соответствия на масло ликвидировали, а всех получателей продукции проинформировали. Ведомство также объявило предостережение производителю.
URA.RU направило запросы в сеть «Доброцен» и производителю «Велда». Ответы будут опубликованы после получения.
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