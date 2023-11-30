30 ноября 2023

Цены на такси в Челябинской области увеличились на 25% за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Средняя цена минуты в «Яндекс такси» за год увеличилась на 25% Фото:

В Челябинской области средняя стоимость минуты на такси увеличилась на 25% за год. О динамике цен на поездки сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс».

«В Челябинской области средняя стоимость минуты выросла на 25%. На рост повлияло несколько факторов. Это нарастающий дефицит водителей и одновременный рост спроса на поездки», — отметили в «Яндексе».

Средняя стоимость минуты в регионе увеличилась до 18 рублей. Такой показатель зафиксировали в сервисе за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Годом ранее минута стоила 14 рублей. По росту цен Челябинская область находится на третьем месте рейтинга. Еще больше стоимость увеличилась только в Ростовской области (27%) и Татарстане (26%).

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В Челябинской области средняя стоимость минуты на такси увеличилась на 25% за год. О динамике цен на поездки сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс». «В Челябинской области средняя стоимость минуты выросла на 25%. На рост повлияло несколько факторов. Это нарастающий дефицит водителей и одновременный рост спроса на поездки», — отметили в «Яндексе». Средняя стоимость минуты в регионе увеличилась до 18 рублей. Такой показатель зафиксировали в сервисе за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Годом ранее минута стоила 14 рублей. По росту цен Челябинская область находится на третьем месте рейтинга. Еще больше стоимость увеличилась только в Ростовской области (27%) и Татарстане (26%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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