Цены на такси в Челябинской области увеличились на 25% за год

01 декабря 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Средняя цена минуты в «Яндекс такси» за год увеличилась на 25% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области средняя стоимость минуты на такси увеличилась на 25% за год. О динамике цен на поездки сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс». «В Челябинской области средняя стоимость минуты выросла на 25%. На рост повлияло несколько факторов. Это нарастающий дефицит водителей и одновременный рост спроса на поездки», — отметили в «Яндексе». Средняя стоимость минуты в регионе увеличилась до 18 рублей. Такой показатель зафиксировали в сервисе за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Годом ранее минута стоила 14 рублей. По росту цен Челябинская область находится на третьем месте рейтинга. Еще больше стоимость увеличилась только в Ростовской области (27%) и Татарстане (26%).

В Челябинской области средняя стоимость минуты на такси увеличилась на 25% за год. О динамике цен на поездки сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс». «В Челябинской области средняя стоимость минуты выросла на 25%. На рост повлияло несколько факторов. Это нарастающий дефицит водителей и одновременный рост спроса на поездки», — отметили в «Яндексе». Средняя стоимость минуты в регионе увеличилась до 18 рублей. Такой показатель зафиксировали в сервисе за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Годом ранее минута стоила 14 рублей. По росту цен Челябинская область находится на третьем месте рейтинга. Еще больше стоимость увеличилась только в Ростовской области (27%) и Татарстане (26%).