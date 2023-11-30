30 ноября 2023

Якушев наградил учителя элитной гимназии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Панельная дискуссия с участием Шумкова, Текслера и Якушева на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев (на фото) награждал учителей Фото:

Полпред президента Владимир Якушев наградил благодарностями полтора десятка учителей из регионов УрФО. В их число вошел преподаватель престижной гимназии Екатеринбурга, которая находится в списке лучших школ России.

«Благодарность Полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе получил учитель МАОУ гимназии №9 Екатеринбурга Сергей Москвин», — сообщили URA.RU в аппарате полпреда. Также награду получила еще одна свердловчанка, преподаватель-организатор из Каменска-Уральского Светлана Протасова.

Москвин начал работать учителем химии в «девятке» еще в 1977 году, где работает по настоящее время. Является одним из наиболее признанных педагогов Екатеринбурга. В августе 2023 года его наградили званием почетного жителя города.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента Владимир Якушев наградил благодарностями полтора десятка учителей из регионов УрФО. В их число вошел преподаватель престижной гимназии Екатеринбурга, которая находится в списке лучших школ России. «Благодарность Полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе получил учитель МАОУ гимназии №9 Екатеринбурга Сергей Москвин», — сообщили URA.RU в аппарате полпреда. Также награду получила еще одна свердловчанка, преподаватель-организатор из Каменска-Уральского Светлана Протасова. Москвин начал работать учителем химии в «девятке» еще в 1977 году, где работает по настоящее время. Является одним из наиболее признанных педагогов Екатеринбурга. В августе 2023 года его наградили званием почетного жителя города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...