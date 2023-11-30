Якушев наградил учителя элитной гимназии Екатеринбурга

Полпред президента Владимир Якушев наградил благодарностями полтора десятка учителей из регионов УрФО. В их число вошел преподаватель престижной гимназии Екатеринбурга, которая находится в списке лучших школ России.
«Благодарность Полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе получил учитель МАОУ гимназии №9 Екатеринбурга Сергей Москвин», — сообщили URA.RU в аппарате полпреда. Также награду получила еще одна свердловчанка, преподаватель-организатор из Каменска-Уральского Светлана Протасова.
Москвин начал работать учителем химии в «девятке» еще в 1977 году, где работает по настоящее время. Является одним из наиболее признанных педагогов Екатеринбурга. В августе 2023 года его наградили званием почетного жителя города.
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