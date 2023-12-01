Работодатели из ХМАО стали чаще предлагать сотрудникам корпоративное обучение

01 декабря 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Вакансий с возможностью корпоративного обучения за год в ХМАО стало больше на 10 тысяч Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работодатели из Югры повышают производительность труда сотрудников посредствам корпоративного образования. За год количество вакансий в округе с возможностью внутреннего обучения выросло на 10 тысяч. Статистические данные журналисту URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы для поиска работы HeadHunter. «Основной задачей в сфере повышения производительности труда работодатели называют именно обучение работников и повышение квалификации — так ответили 71% работодателей, и это лидирующий фактор. За январь—ноябрь 2023 года информация о наличии в компании внутреннего обучения была указана в 30 тысячах вакансий в ХМАО — это треть всех предложений о работе. Год назад таких вакансий было 20 тысяч», — сообщили аналитики платформы. Также работодатели выделили важность цифровизации и автоматизации рабочих процессов. Это второй по значимости фактор. Ранее URA.RU сообщало о том, что предприниматели Югры создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Такие меры они предпринимают, чтобы решить проблему дефицита кадров.

Работодатели из Югры повышают производительность труда сотрудников посредствам корпоративного образования. За год количество вакансий в округе с возможностью внутреннего обучения выросло на 10 тысяч. Статистические данные журналисту URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы для поиска работы HeadHunter. «Основной задачей в сфере повышения производительности труда работодатели называют именно обучение работников и повышение квалификации — так ответили 71% работодателей, и это лидирующий фактор. За январь—ноябрь 2023 года информация о наличии в компании внутреннего обучения была указана в 30 тысячах вакансий в ХМАО — это треть всех предложений о работе. Год назад таких вакансий было 20 тысяч», — сообщили аналитики платформы. Также работодатели выделили важность цифровизации и автоматизации рабочих процессов. Это второй по значимости фактор. Ранее URA.RU сообщало о том, что предприниматели Югры создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Такие меры они предпринимают, чтобы решить проблему дефицита кадров.