Работодатели из ХМАО стали чаще предлагать сотрудникам корпоративное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакансий с возможностью корпоративного обучения за год в ХМАО стало больше на 10 тысяч Фото:

Работодатели из Югры повышают производительность труда сотрудников посредствам корпоративного образования. За год количество вакансий в округе с возможностью внутреннего обучения выросло на 10 тысяч. Статистические данные журналисту URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы для поиска работы HeadHunter.

«Основной задачей в сфере повышения производительности труда работодатели называют именно обучение работников и повышение квалификации — так ответили 71% работодателей, и это лидирующий фактор. За январь—ноябрь 2023 года информация о наличии в компании внутреннего обучения была указана в 30 тысячах вакансий в ХМАО — это треть всех предложений о работе. Год назад таких вакансий было 20 тысяч», — сообщили аналитики платформы.

Также работодатели выделили важность цифровизации и автоматизации рабочих процессов. Это второй по значимости фактор.

Ранее URA.RU сообщало о том, что предприниматели Югры создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Такие меры они предпринимают, чтобы решить проблему дефицита кадров.

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Работодатели из Югры повышают производительность труда сотрудников посредствам корпоративного образования. За год количество вакансий в округе с возможностью внутреннего обучения выросло на 10 тысяч. Статистические данные журналисту URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы для поиска работы HeadHunter. «Основной задачей в сфере повышения производительности труда работодатели называют именно обучение работников и повышение квалификации — так ответили 71% работодателей, и это лидирующий фактор. За январь—ноябрь 2023 года информация о наличии в компании внутреннего обучения была указана в 30 тысячах вакансий в ХМАО — это треть всех предложений о работе. Год назад таких вакансий было 20 тысяч», — сообщили аналитики платформы. Также работодатели выделили важность цифровизации и автоматизации рабочих процессов. Это второй по значимости фактор. Ранее URA.RU сообщало о том, что предприниматели Югры создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Такие меры они предпринимают, чтобы решить проблему дефицита кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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