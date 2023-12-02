В Россию прибыла четвертая группа беженцев из Палестины

В Дагестан прибыли четыре беженца из сектора Газы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Дагестан прибыла четвертая группа беженцев из Палестины. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«Утром четыре человека прибыли в республику на поезде», — говорится в сообщении правительства республики в
В пресс-службе добавили, что это уже четвертая группа жителей сектора Газа, которых приняли в Дагестане. Ранее министр образования и науки республики Яхья Бучаев заявлял, что эвакуированных в Дагестан палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. Школьников уже обучают русскому языку.
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