В Россию прибыла четвертая группа беженцев из Палестины

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В Дагестан прибыли четыре беженца из сектора Газы Фото:
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В Дагестан прибыла четвертая группа беженцев из Палестины. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Утром четыре человека прибыли в республику на поезде», — говорится в сообщении правительства республики в Telegram. Отмечается, что беженцев встретили медики и представители МЧС.

В пресс-службе добавили, что это уже четвертая группа жителей сектора Газа, которых приняли в Дагестане. Ранее министр образования и науки республики Яхья Бучаев заявлял, что эвакуированных в Дагестан палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. Школьников уже обучают русскому языку.

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В Дагестан прибыла четвертая группа беженцев из Палестины. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. «Утром четыре человека прибыли в республику на поезде», — говорится в сообщении правительства республики в Telegram. Отмечается, что беженцев встретили медики и представители МЧС. В пресс-службе добавили, что это уже четвертая группа жителей сектора Газа, которых приняли в Дагестане. Ранее министр образования и науки республики Яхья Бучаев заявлял, что эвакуированных в Дагестан палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. Школьников уже обучают русскому языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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