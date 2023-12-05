Молодежь призналась, какой видит Россию будущего

РАН: российская молодежь нуждается в социальной справедливости

05 декабря 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Большое количество молодых граждан не хотят менять свой образ жизни ради укрепления РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российская молодежь нуждается в социальной справедливости и реформах, которые сопровождаются осознанием внешних угроз со стороны США и Украины. Об этом говорится в монографии «Молодежь и Россия будущего», подготовленной экспертами РАН, РИСИ и ВШЭ. «У российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, который сопровождается осознанием внешних угроз суверенитету — прежде всего со стороны США и Украины», — сообщает РБК. Однако большинство молодежи не готово менять привычный образ жизни ради «укрепления мощи России и ее суверенитета». Приемлемой жертвой для большой части стал отказ от западной продукции и поездок заграницу. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Он отметил, что успехи России способны удивлять и вдохновлять.

Российская молодежь нуждается в социальной справедливости и реформах, которые сопровождаются осознанием внешних угроз со стороны США и Украины. Об этом говорится в монографии «Молодежь и Россия будущего», подготовленной экспертами РАН, РИСИ и ВШЭ. «У российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, который сопровождается осознанием внешних угроз суверенитету — прежде всего со стороны США и Украины», — сообщает РБК. Однако большинство молодежи не готово менять привычный образ жизни ради «укрепления мощи России и ее суверенитета». Приемлемой жертвой для большой части стал отказ от западной продукции и поездок заграницу. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Он отметил, что успехи России способны удивлять и вдохновлять.