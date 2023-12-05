Молодежь призналась, какой видит Россию будущего

РАН: российская молодежь нуждается в социальной справедливости
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Брифинг военного комиссара. Тюмень , двуглавый орел, герб россии
Большое количество молодых граждан не хотят менять свой образ жизни ради укрепления РФ Фото:

Российская молодежь нуждается в социальной справедливости и реформах, которые сопровождаются осознанием внешних угроз со стороны США и Украины. Об этом говорится в монографии «Молодежь и Россия будущего», подготовленной экспертами РАН, РИСИ и ВШЭ.

«У российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, который сопровождается осознанием внешних угроз суверенитету — прежде всего со стороны США и Украины», — сообщает РБК. Однако большинство молодежи не готово менять привычный образ жизни ради «укрепления мощи России и ее суверенитета». Приемлемой жертвой для большой части стал отказ от западной продукции и поездок заграницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Он отметил, что успехи России способны удивлять и вдохновлять.

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Российская молодежь нуждается в социальной справедливости и реформах, которые сопровождаются осознанием внешних угроз со стороны США и Украины. Об этом говорится в монографии «Молодежь и Россия будущего», подготовленной экспертами РАН, РИСИ и ВШЭ. «У российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, который сопровождается осознанием внешних угроз суверенитету — прежде всего со стороны США и Украины», — сообщает РБК. Однако большинство молодежи не готово менять привычный образ жизни ради «укрепления мощи России и ее суверенитета». Приемлемой жертвой для большой части стал отказ от западной продукции и поездок заграницу. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной возможностей для молодых людей. Он отметил, что успехи России способны удивлять и вдохновлять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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