В России принят новый закон о занятости: что поменяется для работников и безработных

Госдума приняла обновленный закон о занятости населения России

30 ноября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Обновленный закон «О занятости» коснется участников СВО и молодежи, которая не может найти работу Фото: Анна Майорова © URA.RU Госдума 30 ноября приняла обновленную версию закона «О занятости населения в РФ». Нововведения являются результатом работы партии «Единая Россия» и российского правительства. Кого коснется обновленный закон Новая редакция закона затронет участников спецоперации и их семей, сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев;

также обновленные нормы подразумевают помощь работникам, которые находятся под риском увольнения;

будет оказана помощь молодым специалистам, которые не могут найти работу. Новость по теме В России обновили закон о занятости населения и поддержке безработных По словам Исаева, обновленным законом предусматривается целый комплекс мер по профориентации и трудоустройству молодежи, а также защищаются права инвалидов. Чиновник также заявил о защите прав индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Какие нововведения ждут россиян после обновления закона «О занятости» С новой редакцией закона впервые вводится понятие «нелегальной занятости». Также предусмотрены меры по борьбе с ней. С 2024 года пособие по безработице начнет ежегодно индексироваться. Размер выплаты будет определяться в размере МРОТ. Другие инициативы, которые внесет «Единая Россия» В ближайшее время партия внесет законопроект, который будет регулировать платформенную занятость (использование онлайн-платформы в качестве посредника между поставщиками услуг и потребителями — прим. URA.RU). По словам Исаева, новый закон затронет около пяти миллионов россиян. «Единая Россия» разрабатывает четыре закона, которые дополнят нормы «О занятости». Это будут поправки в законы о профсоюзах, защите прав инвалидов и образовании. Ранее сенаторы и депутаты «Единой России» внесли поправки в Трудовой кодекс, чтобы расширить трудовые гарантии для работников-участников спецоперации на Украине. Кроме того, зимой партия запускала проект «Моя карьера с „Единой Россией“» для помощи в трудоустройстве гражданам новый регионов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума 30 ноября приняла обновленную версию закона «О занятости населения в РФ». Нововведения являются результатом работы партии «Единая Россия» и российского правительства. По словам Исаева, обновленным законом предусматривается целый комплекс мер по профориентации и трудоустройству молодежи, а также защищаются права инвалидов. Чиновник также заявил о защите прав индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. С новой редакцией закона впервые вводится понятие «нелегальной занятости». Также предусмотрены меры по борьбе с ней. С 2024 года пособие по безработице начнет ежегодно индексироваться. Размер выплаты будет определяться в размере МРОТ. В ближайшее время партия внесет законопроект, который будет регулировать платформенную занятость (использование онлайн-платформы в качестве посредника между поставщиками услуг и потребителями — прим. URA.RU). По словам Исаева, новый закон затронет около пяти миллионов россиян. «Единая Россия» разрабатывает четыре закона, которые дополнят нормы «О занятости». Это будут поправки в законы о профсоюзах, защите прав инвалидов и образовании. Ранее сенаторы и депутаты «Единой России» внесли поправки в Трудовой кодекс, чтобы расширить трудовые гарантии для работников-участников спецоперации на Украине. Кроме того, зимой партия запускала проект «Моя карьера с „Единой Россией“» для помощи в трудоустройстве гражданам новый регионов РФ.