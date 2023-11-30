В России принят новый закон о занятости: что поменяется для работников и безработных

Госдума приняла обновленный закон о занятости населения России
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Обновленный закон «О занятости» коснется участников СВО и молодежи, которая не может найти работу Фото:

Госдума 30 ноября приняла обновленную версию закона «О занятости населения в РФ». Нововведения являются результатом работы партии «Единая Россия» и российского правительства.

Кого коснется обновленный закон

  • Новая редакция закона затронет участников спецоперации и их семей, сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев;
  • также обновленные нормы подразумевают помощь работникам, которые находятся под риском увольнения;
  • будет оказана помощь молодым специалистам, которые не могут найти работу.

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По словам Исаева, обновленным законом предусматривается целый комплекс мер по профориентации и трудоустройству молодежи, а также защищаются права инвалидов. Чиновник также заявил о защите прав индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Какие нововведения ждут россиян после обновления закона «О занятости»

С новой редакцией закона впервые вводится понятие «нелегальной занятости». Также предусмотрены меры по борьбе с ней.

С 2024 года пособие по безработице начнет ежегодно индексироваться. Размер выплаты будет определяться в размере МРОТ.

Другие инициативы, которые внесет «Единая Россия»

В ближайшее время партия внесет законопроект, который будет регулировать платформенную занятость (использование онлайн-платформы в качестве посредника между поставщиками услуг и потребителями — прим. URA.RU). По словам Исаева, новый закон затронет около пяти миллионов россиян.

«Единая Россия» разрабатывает четыре закона, которые дополнят нормы «О занятости». Это будут поправки в законы о профсоюзах, защите прав инвалидов и образовании.

Ранее сенаторы и депутаты «Единой России» внесли поправки в Трудовой кодекс, чтобы расширить трудовые гарантии для работников-участников спецоперации на Украине. Кроме того, зимой партия запускала проект «Моя карьера с „Единой Россией“» для помощи в трудоустройстве гражданам новый регионов РФ.

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Госдума 30 ноября приняла обновленную версию закона «О занятости населения в РФ». Нововведения являются результатом работы партии «Единая Россия» и российского правительства. По словам Исаева, обновленным законом предусматривается целый комплекс мер по профориентации и трудоустройству молодежи, а также защищаются права инвалидов. Чиновник также заявил о защите прав индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. С новой редакцией закона впервые вводится понятие «нелегальной занятости». Также предусмотрены меры по борьбе с ней. С 2024 года пособие по безработице начнет ежегодно индексироваться. Размер выплаты будет определяться в размере МРОТ. В ближайшее время партия внесет законопроект, который будет регулировать платформенную занятость (использование онлайн-платформы в качестве посредника между поставщиками услуг и потребителями — прим. URA.RU). По словам Исаева, новый закон затронет около пяти миллионов россиян. «Единая Россия» разрабатывает четыре закона, которые дополнят нормы «О занятости». Это будут поправки в законы о профсоюзах, защите прав инвалидов и образовании. Ранее сенаторы и депутаты «Единой России» внесли поправки в Трудовой кодекс, чтобы расширить трудовые гарантии для работников-участников спецоперации на Украине. Кроме того, зимой партия запускала проект «Моя карьера с „Единой Россией“» для помощи в трудоустройстве гражданам новый регионов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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