В России принят новый закон о занятости: что поменяется для работников и безработных

Госдума 30 ноября приняла обновленную версию закона «О занятости населения в РФ». Нововведения являются результатом работы партии «Единая Россия» и российского правительства.
Кого коснется обновленный закон
- Новая редакция закона затронет участников спецоперации и их семей, сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев;
- также обновленные нормы подразумевают помощь работникам, которые находятся под риском увольнения;
- будет оказана помощь молодым специалистам, которые не могут найти работу.
По словам Исаева, обновленным законом предусматривается целый комплекс мер по профориентации и трудоустройству молодежи, а также защищаются права инвалидов. Чиновник также заявил о защите прав индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.
Какие нововведения ждут россиян после обновления закона «О занятости»
С новой редакцией закона впервые вводится понятие «нелегальной занятости». Также предусмотрены меры по борьбе с ней.
С 2024 года пособие по безработице начнет ежегодно индексироваться. Размер выплаты будет определяться в размере МРОТ.
Другие инициативы, которые внесет «Единая Россия»
В ближайшее время партия внесет законопроект, который будет регулировать платформенную занятость (использование онлайн-платформы в качестве посредника между поставщиками услуг и потребителями — прим. URA.RU). По словам Исаева, новый закон затронет около пяти миллионов россиян.
«Единая Россия» разрабатывает четыре закона, которые дополнят нормы «О занятости». Это будут поправки в законы о профсоюзах, защите прав инвалидов и образовании.
Ранее сенаторы и депутаты «Единой России» внесли поправки в Трудовой кодекс, чтобы расширить трудовые гарантии для работников-участников спецоперации на Украине. Кроме того, зимой партия запускала проект «Моя карьера с „Единой Россией“» для помощи в трудоустройстве гражданам новый регионов РФ.
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