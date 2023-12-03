Слуцкий предложил наказывать за повторную продажу сигарет детям

04 декабря 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

За продажу сигарет подросткам будут приостанавливать работу магазинов Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России необходимо ужесточить наказание за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Действующим законодательством установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов. <…> Мы считаем, что имеющегося набора санкций недостаточно, и предлагаем усилить наказание за повторные нарушения», — рассказал Слуцкий газете «Известия». За повторную продажу табачной продукции, кальянов или специальных устройств для потребления продукции с никотином граждан предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц — до 400 тысяч рублей, юридических лиц —до 800 тысяч рублей. Если и повышенный штраф не замотивирует не продавать несовершеннолетним подобную продукцию, тогда надо приостанавливать работу торговой точки на 90 суток. Такие ограничения хорошо зарекомендовали себя в области оборота алкогольной продукции. «Лучше спросить документы, чем подрывать здоровье молодежи», — уверен Слуцкий. В 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Об этом заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Центр биометрических технологий заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров — алкоголя и продукции, содержащей никотин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо ужесточить наказание за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Действующим законодательством установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов. <…> Мы считаем, что имеющегося набора санкций недостаточно, и предлагаем усилить наказание за повторные нарушения», — рассказал Слуцкий газете «Известия». За повторную продажу табачной продукции, кальянов или специальных устройств для потребления продукции с никотином граждан предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц — до 400 тысяч рублей, юридических лиц —до 800 тысяч рублей. Если и повышенный штраф не замотивирует не продавать несовершеннолетним подобную продукцию, тогда надо приостанавливать работу торговой точки на 90 суток. Такие ограничения хорошо зарекомендовали себя в области оборота алкогольной продукции. «Лучше спросить документы, чем подрывать здоровье молодежи», — уверен Слуцкий. В 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Об этом заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Центр биометрических технологий заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров — алкоголя и продукции, содержащей никотин.