На проспекте Ленина в Екатеринбурге встали трамваи

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Вечерний город. Екатеринбург, транспорт, вечерний город, пассажиры, трамвай, вечерний екатеринбург, трамвай 16
В Екатеринбурге в мороз сломался трамвай Фото:

На пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта рядом с гостиницей «Исеть» остановился неисправный трамвай. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Екатеринбурга.

«Вагон ждет аварийную бригаду. Движение трамваев по проспекту Ленина от Московской до трамвайного кольца временно остановлено. „Гортранс“ приносит извинения пассажирам и просит в этом направлении воспользоваться автобусами», — написано в сообщении.

Обновлено в 19:00: Движение трамваев на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта восстановлено, об этом сообщили в пресс-службе

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На пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта рядом с гостиницей «Исеть» остановился неисправный трамвай. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Екатеринбурга. «Вагон ждет аварийную бригаду. Движение трамваев по проспекту Ленина от Московской до трамвайного кольца временно остановлено. „Гортранс“ приносит извинения пассажирам и просит в этом направлении воспользоваться автобусами», — написано в сообщении. Обновлено в 19:00: Движение трамваев на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта восстановлено, об этом сообщили в пресс-службе
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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