На проспекте Ленина в Екатеринбурге встали трамваи

07 декабря 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в мороз сломался трамвай Фото: Размик Закарян © URA.RU На пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта рядом с гостиницей «Исеть» остановился неисправный трамвай. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Екатеринбурга. «Вагон ждет аварийную бригаду. Движение трамваев по проспекту Ленина от Московской до трамвайного кольца временно остановлено. „Гортранс“ приносит извинения пассажирам и просит в этом направлении воспользоваться автобусами», — написано в сообщении. Обновлено в 19:00: Движение трамваев на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта восстановлено, об этом сообщили в пресс-службе

На пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта рядом с гостиницей «Исеть» остановился неисправный трамвай. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Екатеринбурга. «Вагон ждет аварийную бригаду. Движение трамваев по проспекту Ленина от Московской до трамвайного кольца временно остановлено. „Гортранс“ приносит извинения пассажирам и просит в этом направлении воспользоваться автобусами», — написано в сообщении. Обновлено в 19:00: Движение трамваев на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта восстановлено, об этом сообщили в пресс-службе