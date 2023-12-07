На проспекте Ленина в Екатеринбурге встали трамваи

В Екатеринбурге в мороз сломался трамвай
На пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта рядом с гостиницей «Исеть» остановился неисправный трамвай. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Екатеринбурга.
«Вагон ждет аварийную бригаду. Движение трамваев по проспекту Ленина от Московской до трамвайного кольца временно остановлено. „Гортранс“ приносит извинения пассажирам и просит в этом направлении воспользоваться автобусами», — написано в сообщении.
Обновлено в 19:00: Движение трамваев на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта восстановлено, об этом сообщили в пресс-службе
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